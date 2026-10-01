Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει «φωτιά» στο πετρέλαιο: Το Brent πάνω από τα $102, οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρώπη για το ντίζελ
Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει «φωτιά» στο πετρέλαιο: Το Brent πάνω από τα $102, οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρώπη για το ντίζελ
Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα ντίζελ, τα οποία κρατά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης - Καλπάζουν οι τιμές Brent και αργού
Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τα κέρδη τους Πέμπτη, έπειτα από δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα επαναληφθούν τον Νοέμβριο.
Όπως γράφει το newmoney.gr, στις 21:30 ώρα Ελλάδος, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου «κάλπαζε» σε ποσοστό 4,34% στα 102,28 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI ανέβαινε 2,32% στα 92,52 δολάρια το βαρέλι.
Το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού επιταχύνθηκε έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και επιπλέον πλοία του Σώματος Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Η κίνηση αυτή αναμένεται να προσθέσει ακόμη 9.000 έως 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει επίσης πει στους συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Νοέμβριο. Την ίδια ώρα, πάντως, δημοσιεύματα δείχνουν ότι έχει καταγραφεί κάποια ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών από τον Κόλπο, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει τις προοπτικές της προσφοράς.
Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ανήλθαν τον Σεπτέμβριο στα 16,328 εκατ. βαρέλια ημερησίως, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα.
Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τις φορτώσεις δεξαμενόπλοιων από το κομβικής σημασίας λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επανεκκίνηση των εργασιών στον αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος διασχίζει τη χώρα.
Ωστόσο, οι περιφερειακές ροές εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση. Τα στοιχεία της Kpler έδειξαν ότι οι εξαγωγές της Μέσης Ανατολής τον Σεπτέμβριο παρέμεναν περίπου 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, γεγονός που αφήνει την αγορά ευάλωτη σε οποιαδήποτε νέα διαταραχή της προσφοράς.
Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 922.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για μείωση κατά 700.000 βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).
Η εικόνα στα αποθέματα καυσίμων, ωστόσο, υποδεικνύει στενότερες συνθήκες προσφοράς στην αγορά. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν κατά 2,3 εκατ. βαρέλια.
Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να συζητά το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως διαψεύσει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο προετοιμαζόταν καθολική απαγόρευση, διάρκειας 90 ημερών.
Σήμερα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επιβεβαίωσε προηγούμενες πληροφορίες, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι η Ουάσινγκτον θα ζητήσει από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. «Είναι η στιγμή για μια συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, καθώς μπαίνουμε στην περίοδο της συγκομιδής και στην περίοδο αυξημένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης τον χειμώνα. Τώρα είναι η ώρα να διοχετευθεί περισσότερο ντίζελ στην αγορά και αυτό το ντίζελ είναι διαθέσιμο. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια θετικά νέα» δήλωσε σχετικά.
Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη έχει ανοίξει η συζήτηση για απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ από τα κράτη-μέλη, σε μια προσπάθεια να πειστεί ο Λευκός Οίκος να μην εφαρμόσει το μπλόκο στις εξαγωγές του αμερικανικού ντίζελ.
Το ζήτημα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφθασαν την περασμένη εβδομάδα στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων ανά γαλόνι, την ώρα που τα αμερικανικά αποθέματα ντίζελ παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ και οι τιμές στην Ευρώπη κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.
Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται ιδιαίτερα απογοητευμένη με τη Γαλλία και τη Γερμανία, για τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν έχουν πλήρως τηρήσει προηγούμενες δεσμεύσεις τους για την αποδέσμευση ποσοτήτων από τα αποθέματα πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, που διατηρούν για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
«Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να εργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ακολουθούμε πολλαπλές οδούς για να ενισχύσουμε την προμήθεια διυλισμένων προϊόντων και να μειώσουμε τα κόστη για τους καταναλωτές» δήλωσε στο Reuters Aμερικανός αξιωματούχος.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την ΕΕ να αποδεσμεύσει, μέσα στους επόμενους έξι μήνες, 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Η ζητούμενη αποδέσμευση των 120 εκατ. βαρελιών ντίζελ σε διάστημα έξι μηνών θα αντιστοιχούσε σε ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από το ένα τρίτο των συνολικών αποθεμάτων της Ε.Ε. στο εν λόγω βασικό καύσιμο μεταφορών.
Σήμερα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ίκον, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση, σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές. Υπογράμμισε τη σημασία της συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα.
Παράλληλα, εξήγησε ότι ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. «Και σχετικά με τυχόν αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που ενδεχομένως ανακοινωθούν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εμείς στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση θα αναλάβουμε δράση, όπως απαιτείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν διαμηνύει ότι, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην Ε.Ε.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Politico, επικαλούμενο τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους, έγραψε ότι πέντε ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν, σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε σήμερα, να απαντήσουν με «ενιαία φωνή» στις αυξανόμενες πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.
Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν στις συνομιλίες για να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν στις πιέσεις της Ουάσινγκτον να αντλήσουν ποσότητες από τα αποθέματα πετρελαίου. Όλες αυτές οι χώρες έχουν δεχθεί ιδιωτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματά τους, ανέφεραν δύο από τις πηγές.
Οι χώρες, μαζί με το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε., συμφώνησαν σε τρία σημεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: να αντιδράσουν στις πιέσεις με «συντονισμένη φωνή», να διασφαλίσουν ότι «κάθε απόφαση σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων θα παραπέμπεται στο επίπεδο του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας και να επιδιώξουν την «αποκλιμάκωση της έντασης κατά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ».
Όπως γράφει το newmoney.gr, στις 21:30 ώρα Ελλάδος, η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου «κάλπαζε» σε ποσοστό 4,34% στα 102,28 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI ανέβαινε 2,32% στα 92,52 δολάρια το βαρέλι.
Το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού επιταχύνθηκε έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και επιπλέον πλοία του Σώματος Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Η κίνηση αυτή αναμένεται να προσθέσει ακόμη 9.000 έως 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει επίσης πει στους συνεργάτες του ότι αναμένει να επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Νοέμβριο. Την ίδια ώρα, πάντως, δημοσιεύματα δείχνουν ότι έχει καταγραφεί κάποια ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών από τον Κόλπο, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει τις προοπτικές της προσφοράς.
Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ανήλθαν τον Σεπτέμβριο στα 16,328 εκατ. βαρέλια ημερησίως, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα.
Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επανέλαβε τις φορτώσεις δεξαμενόπλοιων από το κομβικής σημασίας λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επανεκκίνηση των εργασιών στον αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος διασχίζει τη χώρα.
Ωστόσο, οι περιφερειακές ροές εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση. Τα στοιχεία της Kpler έδειξαν ότι οι εξαγωγές της Μέσης Ανατολής τον Σεπτέμβριο παρέμεναν περίπου 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, γεγονός που αφήνει την αγορά ευάλωτη σε οποιαδήποτε νέα διαταραχή της προσφοράς.
Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 922.000 βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για μείωση κατά 700.000 βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).
Η εικόνα στα αποθέματα καυσίμων, ωστόσο, υποδεικνύει στενότερες συνθήκες προσφοράς στην αγορά. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,7 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν κατά 2,3 εκατ. βαρέλια.
ΗΠΑ: Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα ντίζελ
Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να συζητά το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως διαψεύσει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο προετοιμαζόταν καθολική απαγόρευση, διάρκειας 90 ημερών.
Σήμερα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, επιβεβαίωσε προηγούμενες πληροφορίες, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι η Ουάσινγκτον θα ζητήσει από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. «Είναι η στιγμή για μια συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, καθώς μπαίνουμε στην περίοδο της συγκομιδής και στην περίοδο αυξημένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης τον χειμώνα. Τώρα είναι η ώρα να διοχετευθεί περισσότερο ντίζελ στην αγορά και αυτό το ντίζελ είναι διαθέσιμο. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια θετικά νέα» δήλωσε σχετικά.
Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη έχει ανοίξει η συζήτηση για απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ από τα κράτη-μέλη, σε μια προσπάθεια να πειστεί ο Λευκός Οίκος να μην εφαρμόσει το μπλόκο στις εξαγωγές του αμερικανικού ντίζελ.
Το ζήτημα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφθασαν την περασμένη εβδομάδα στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων ανά γαλόνι, την ώρα που τα αμερικανικά αποθέματα ντίζελ παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ και οι τιμές στην Ευρώπη κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.
Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται ιδιαίτερα απογοητευμένη με τη Γαλλία και τη Γερμανία, για τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν έχουν πλήρως τηρήσει προηγούμενες δεσμεύσεις τους για την αποδέσμευση ποσοτήτων από τα αποθέματα πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, που διατηρούν για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
«Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να εργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ακολουθούμε πολλαπλές οδούς για να ενισχύσουμε την προμήθεια διυλισμένων προϊόντων και να μειώσουμε τα κόστη για τους καταναλωτές» δήλωσε στο Reuters Aμερικανός αξιωματούχος.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την ΕΕ να αποδεσμεύσει, μέσα στους επόμενους έξι μήνες, 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Η ζητούμενη αποδέσμευση των 120 εκατ. βαρελιών ντίζελ σε διάστημα έξι μηνών θα αντιστοιχούσε σε ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από το ένα τρίτο των συνολικών αποθεμάτων της Ε.Ε. στο εν λόγω βασικό καύσιμο μεταφορών.
Σήμερα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ίκον, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση, σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές. Υπογράμμισε τη σημασία της συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα.
Παράλληλα, εξήγησε ότι ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. «Και σχετικά με τυχόν αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που ενδεχομένως ανακοινωθούν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εμείς στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση θα αναλάβουμε δράση, όπως απαιτείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν διαμηνύει ότι, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην Ε.Ε.
Η ευρωπαϊκή απάντηση στις αμερικανικές πιέσεις
Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Politico, επικαλούμενο τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους, έγραψε ότι πέντε ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν, σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε σήμερα, να απαντήσουν με «ενιαία φωνή» στις αυξανόμενες πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.
Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν στις συνομιλίες για να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν στις πιέσεις της Ουάσινγκτον να αντλήσουν ποσότητες από τα αποθέματα πετρελαίου. Όλες αυτές οι χώρες έχουν δεχθεί ιδιωτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματά τους, ανέφεραν δύο από τις πηγές.
Οι χώρες, μαζί με το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε., συμφώνησαν σε τρία σημεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: να αντιδράσουν στις πιέσεις με «συντονισμένη φωνή», να διασφαλίσουν ότι «κάθε απόφαση σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων θα παραπέμπεται στο επίπεδο του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας και να επιδιώξουν την «αποκλιμάκωση της έντασης κατά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα