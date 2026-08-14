Ιαπωνία: Τουλάχιστον έξι νεκροί από καταιγίδες δίχως προηγούμενο κοντά στο Τόκιο, δείτε βίντεο

Ένας άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο στην Ιτσικάβα, ενώ μία 66χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε στα νερά στην πόλη Σακούρα - Πάνω από 80 σπίτια πλημμύρισαν, ενώ σχεδόν 230.000 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους

Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο στην



Σε ορισμένες περιοχές της Τσίμπα καταγράφηκαν περισσότερα από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 24 ώρες, σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες περιόδους διακοπών στην Ιαπωνία. Στην πόλη Τσίμπα έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα, ενώ στη Σακούρα 97 χιλιοστά, ποσότητες που αποτελούν ρεκόρ και για τις δύο περιοχές.



Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε την Πέμπτη, για πρώτη φορά, την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης για έντονες βροχοπτώσεις σε περισσότερους από δώδεκα δήμους της νομαρχίας. Η προειδοποίηση υποβαθμίστηκε την Παρασκευή, καθώς τα φαινόμενα εξασθένησαν, ωστόσο οι Αρχές προειδοποίησαν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.



Τακούγια Χοσόμι έκανε λόγο για πρωτοφανή επίπεδα βροχόπτωσης στην Τσίμπα, ενώ ο κυβερνήτης της νομαρχίας, Τοσίχιτο Κουμαγκάι, χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά ασυνήθιστη ακόμη και για τα δεδομένα της Ιαπωνίας. «Έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστροφές στο παρελθόν, αλλά δεν έχω βιώσει ποτέ μια περίπτωση όπως αυτή», ανέφερε.



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Ενδεικτικές της σφοδρότητας των φαινομένων είναι εικόνες που μετέδωσε το NHK, στις οποίες νερό φαίνεται να εκτοξεύεται με τεράστια δύναμη από σημείο που μοιάζει με φρεάτιο στην κεντρική Τσίμπα, φτάνοντας σε ύψος μεγαλύτερο από γειτονικό πενταώροφο κτίριο. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας αγνοείται και χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, καθώς πρωτοφανείς βροχοπτώσεις έπληξαν τη νομαρχίαανατολικά τουστην Ιαπωνία , προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.Σε ορισμένες περιοχές της Τσίμπα καταγράφηκαν περισσότερα απόβροχής μέσα σε μόλις 24 ώρες, σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες περιόδους διακοπών στην Ιαπωνία. Στην πόλη Τσίμπα έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα, ενώ στη Σακούρα, ποσότητες που αποτελούν ρεκόρ και για τις δύο περιοχές.τηςεξέδωσε την Πέμπτη, για πρώτη φορά, την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης για έντονες βροχοπτώσεις σε περισσότερους από δώδεκα δήμους της νομαρχίας. Η προειδοποίηση υποβαθμίστηκε την Παρασκευή, καθώς τα φαινόμενα εξασθένησαν, ωστόσο οι Αρχές προειδοποίησαν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.Ο μετεωρολόγοςέκανε λόγο για πρωτοφανή επίπεδα βροχόπτωσης στην Τσίμπα, ενώ ο κυβερνήτης της νομαρχίας, Τοσίχιτο Κουμαγκάι, χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά ασυνήθιστη ακόμη και για τα δεδομένα της Ιαπωνίας. «, ανέφερε.Οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους. Ένας άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο στην Ιτσικάβα, ενώ μία 66χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε στα νερά στην πόλη Σακούρα. Άλλο άτομο ανασύρθηκε από πλημμυρισμένο όχημα στην Κασίβα και θεωρείται νεκρό, ενώ ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται. Στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.Ενδεικτικές της σφοδρότητας των φαινομένων είναι εικόνες που μετέδωσε το NHK, στις οποίες νερό φαίνεται να εκτοξεύεται με τεράστια δύναμη από σημείο που μοιάζει με φρεάτιο στην κεντρική Τσίμπα, φτάνοντας σε ύψος μεγαλύτερο από γειτονικό πενταώροφο κτίριο.





Περισσότερα από 80 σπίτια πλημμύρισαν, ενώ σχεδόν 230.000 κάτοικοι σε ολόκληρη τη νομαρχία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας.



Παράλληλα, περίπου 23.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Παρασκευής, έναντι 68.000 νωρίτερα, σύμφωνα με την TEPCO Power Grid.



Μια νύχτα στο αεροδρόμιο για 7.000 ταξιδιώτες Χάος επικράτησε και στο διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα, όπου περίπου 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα, καθώς οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με το Τόκιο. Οι ταξιδιώτες περίμεναν σε ουρές για να παραλάβουν κουβέρτες, νερό και σνακ από το προσωπικό του αεροδρομίου και στη συνέχεια κοιμήθηκαν σε διάφορα σημεία των τερματικών σταθμών.



«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το ταξίδι», δήλωσε στο NHK ένας Αμερικανός τουρίστας που εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο μαζί με την οικογένειά του. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν σε ανάλογη κατάσταση και σε άλλες περιοχές. Η Χερσαία Δύναμη Αυτοάμυνας έστειλε λεωφορεία για την απομάκρυνση περίπου 4.000 ανθρώπων που πέρασαν τη νύχτα στον σταθμό Σόγκα, στη γραμμή που εξυπηρετεί το Tokyo Disney Resort. Το θεματικό πάρκο δεν ανέφερε ζημιές. Εκατοντάδες ακόμη πολίτες κατέφυγαν στο κτίριο της νομαρχιακής κυβέρνησης της Τσίμπα, όπου πέρασαν τη νύχτα κοιμώμενοι κάτω από θερμικές κουβέρτες.



Μέχρι το πρωί της Παρασκευής ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν το Ναρίτα με το Τόκιο είχαν επαναλειτουργήσει, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του αεροδρομίου. Αρκετές γραμμές, ωστόσο, παρέμεναν εκτός λειτουργίας.



Κλειστοί παρέμεναν και σημαντικοί οδικοί άξονες στην Τσίμπα, μεταξύ των οποίων διαδρομές που συνδέουν το Ναρίτα με το κεντρικό Τόκιο, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.



Παρά τα προβλήματα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι οι πτήσεις της Παρασκευής ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν κανονικά. Η Japan Airlines προειδοποίησε για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμένονταν ακυρώσεις.