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Ιαπωνία: Τουλάχιστον έξι νεκροί από καταιγίδες δίχως προηγούμενο κοντά στο Τόκιο, δείτε βίντεο
Ένας άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο στην Ιτσικάβα, ενώ μία 66χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε στα νερά στην πόλη Σακούρα - Πάνω από 80 σπίτια πλημμύρισαν, ενώ σχεδόν 230.000 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους
Σε ορισμένες περιοχές της Τσίμπα καταγράφηκαν περισσότερα από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 24 ώρες, σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες περιόδους διακοπών στην Ιαπωνία. Στην πόλη Τσίμπα έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα, ενώ στη Σακούρα 97 χιλιοστά, ποσότητες που αποτελούν ρεκόρ και για τις δύο περιοχές.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε την Πέμπτη, για πρώτη φορά, την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης για έντονες βροχοπτώσεις σε περισσότερους από δώδεκα δήμους της νομαρχίας. Η προειδοποίηση υποβαθμίστηκε την Παρασκευή, καθώς τα φαινόμενα εξασθένησαν, ωστόσο οι Αρχές προειδοποίησαν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει.
348 mm de pluie en 12 heures : Chiba frappée par des pluies torrentielle qui ont fait 4 morts.— ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) August 14, 2026
À Chiba, 348 mm de pluie sont tombés en seulement 12 heures, c'est 3 fois la quantité de pluie habituellement enregistrée pendant tout le mois d'août, mais concentrée en seulement une… pic.twitter.com/jSiruAC0bF
Ο μετεωρολόγος Τακούγια Χοσόμι έκανε λόγο για πρωτοφανή επίπεδα βροχόπτωσης στην Τσίμπα, ενώ ο κυβερνήτης της νομαρχίας, Τοσίχιτο Κουμαγκάι, χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά ασυνήθιστη ακόμη και για τα δεδομένα της Ιαπωνίας. «Έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστροφές στο παρελθόν, αλλά δεν έχω βιώσει ποτέ μια περίπτωση όπως αυτή», ανέφερε.
🇯🇵 Heavy rain has led to dramatic flooding of Japan's Chiba Railway Station.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 13, 2026
Roads around JR Chiba Station flooded, with water reaching knee-high in some places.
Similar inundation affected nearby cities such as Funabashi, Kashiwa, and Sakura.
Several JR East and Keisei lines…
Οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους. Ένας άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο στην Ιτσικάβα, ενώ μία 66χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε στα νερά στην πόλη Σακούρα. Άλλο άτομο ανασύρθηκε από πλημμυρισμένο όχημα στην Κασίβα και θεωρείται νεκρό, ενώ ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται. Στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.
Major flooding due to heavy rain in Chiba City, Japan 🇯🇵 (13.08.2026)pic.twitter.com/UcOnuRJ5y8— Disaster News (@Top_Disaster) August 13, 2026
Ενδεικτικές της σφοδρότητας των φαινομένων είναι εικόνες που μετέδωσε το NHK, στις οποίες νερό φαίνεται να εκτοξεύεται με τεράστια δύναμη από σημείο που μοιάζει με φρεάτιο στην κεντρική Τσίμπα, φτάνοντας σε ύψος μεγαλύτερο από γειτονικό πενταώροφο κτίριο.
蘇我駅前— shin (@AlbatoShin) August 13, 2026
すごかったです
千葉市災害警報発令 pic.twitter.com/Ml96CAqcw2
Περισσότερα από 80 σπίτια πλημμύρισαν, ενώ σχεδόν 230.000 κάτοικοι σε ολόκληρη τη νομαρχία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας.
千葉県千葉市中央区— 🦎🦎🍖🍣 (@takahasi1992) August 13, 2026
自宅マンション
滝です...
ちなみに4階 pic.twitter.com/IuzBCeQnM5
Παράλληλα, περίπου 23.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Παρασκευής, έναντι 68.000 νωρίτερα, σύμφωνα με την TEPCO Power Grid.
こんな状態でも駅まで乗客を届ける千葉市のバス— Masa (@masanews3) August 13, 2026
神すぎる🙏🦁#ゲリラ豪雨 pic.twitter.com/PVC7coEJj7
Χάος επικράτησε και στο διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα, όπου περίπου 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα, καθώς οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με το Τόκιο. Οι ταξιδιώτες περίμεναν σε ουρές για να παραλάβουν κουβέρτες, νερό και σνακ από το προσωπικό του αεροδρομίου και στη συνέχεια κοιμήθηκαν σε διάφορα σημεία των τερματικών σταθμών.
Μια νύχτα στο αεροδρόμιο για 7.000 ταξιδιώτες
🚨🇯🇵 CHIBA, JAPAN UNDER WATER!— pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) August 13, 2026
Severe flooding has hit parts of Chiba, Japan, after intense rainfall triggered dangerous inundation across roads and residential areas.
🌧️ Cars are being stranded, roads have turned into rivers, and authorities have issued the highest-level heavy… pic.twitter.com/ej8a2ir1HG
«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το ταξίδι», δήλωσε στο NHK ένας Αμερικανός τουρίστας που εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο μαζί με την οικογένειά του. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν σε ανάλογη κατάσταση και σε άλλες περιοχές. Η Χερσαία Δύναμη Αυτοάμυνας έστειλε λεωφορεία για την απομάκρυνση περίπου 4.000 ανθρώπων που πέρασαν τη νύχτα στον σταθμό Σόγκα, στη γραμμή που εξυπηρετεί το Tokyo Disney Resort. Το θεματικό πάρκο δεν ανέφερε ζημιές. Εκατοντάδες ακόμη πολίτες κατέφυγαν στο κτίριο της νομαρχιακής κυβέρνησης της Τσίμπα, όπου πέρασαν τη νύχτα κοιμώμενοι κάτω από θερμικές κουβέρτες.
POV from inside a bus on a flooded road in Japan:pic.twitter.com/T1FO1xAdk1 https://t.co/DnqNFf3vWa— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) August 13, 2026
Μέχρι το πρωί της Παρασκευής ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν το Ναρίτα με το Τόκιο είχαν επαναλειτουργήσει, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του αεροδρομίου. Αρκετές γραμμές, ωστόσο, παρέμεναν εκτός λειτουργίας.
Κλειστοί παρέμεναν και σημαντικοί οδικοί άξονες στην Τσίμπα, μεταξύ των οποίων διαδρομές που συνδέουν το Ναρίτα με το κεντρικό Τόκιο, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.
Παρά τα προβλήματα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι οι πτήσεις της Παρασκευής ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν κανονικά. Η Japan Airlines προειδοποίησε για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμένονταν ακυρώσεις.
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