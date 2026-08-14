Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής στην Ξάνθη: Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Καβάλας
Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής στην Ξάνθη: Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Καβάλας
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ξάνθη, όταν μια νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 4ο όροφο οικοδομής, στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη νεαρή και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Σύμφωνα με το fonitisxanthis.gr, η κοπέλα έφερε πολλαπλά τραύματα και οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να της προσφέρουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη νεαρή και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Σύμφωνα με το fonitisxanthis.gr, η κοπέλα έφερε πολλαπλά τραύματα και οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να της προσφέρουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα