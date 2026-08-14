Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής στην Ξάνθη: Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Καβάλας
ΕΛΛΑΔΑ
Ξάνθη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής στην Ξάνθη: Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Καβάλας

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής στην Ξάνθη: Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Καβάλας
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Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ξάνθη, όταν μια νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 4ο όροφο οικοδομής, στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη νεαρή και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Σύμφωνα με το fonitisxanthis.gr, η κοπέλα έφερε πολλαπλά τραύματα και οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να της προσφέρουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.
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