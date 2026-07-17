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Φουντώνουν οι φήμες επανασύνδεσης της Αριάνα Γκράντε με τον πρώην σύντροφό της: Απαθανατίστηκαν να περπατούν αγκαλιά
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Αριάνα Γκράντε Φωτογραφία σύντροφος

Φουντώνουν οι φήμες επανασύνδεσης της Αριάνα Γκράντε με τον πρώην σύντροφό της: Απαθανατίστηκαν να περπατούν αγκαλιά

Όπως όλα δείχνουν η τραγουδίστρια και ο Ρίκι Άλβαρες δίνουν μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους

Φουντώνουν οι φήμες επανασύνδεσης της Αριάνα Γκράντε με τον πρώην σύντροφό της: Απαθανατίστηκαν να περπατούν αγκαλιά
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία φωτογραφία της Αριάνα Γκράντε με τον πρώην σύντροφό της να περπατούν αγκαλιά, φούντωσε τις φήμες περί επανασύνδεσης.

Η τραγουδίστρια και ο Ρίκι Άλβαρες απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια βόλτας τους στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ, η ποπ σταρ και ο πρώην χορευτής της εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, περπατώντας στο πάρκο. Ο Άλβαρες είχε περασμένο το χέρι του στους ώμους της τραγουδίστριας, ενώ εκείνη τον αγκάλιαζε από τη μέση, κρατώντας παράλληλα το λουρί ενός σκύλου.

Δείτε τη φωτογραφία

Οι δυο τους είχαν πυροδοτήσει τις φήμες περί επανασύνδεσης τις τελευταίες εβδομάδες, όταν ο Ρίκι Άλβαρες εθεάθη στο πλευρό της Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στο Τέξας.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι δυο τους πέρασαν μαζί και την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, όταν εθεάθησαν να αγοράζουν φαγητό από κατάστημα Whole Foods στη Φλόριντα.

Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ διατηρούσαν σχέση από το 2015 έως το 2016. Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στο People, η τραγουδίστρια έχει αφήσει πίσω της τον χωρισμό της από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Wicked», Ίθαν Σλέιτερ, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια σχέσης.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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