Η Αριάνα Γκράντε εμπιστεύεται απόλυτα τον πρώην σύντροφό της, τη συνοδεύει σε μέρος της περιοδείας της
Η Αριάνα Γκράντε εμπιστεύεται απόλυτα τον πρώην σύντροφό της, τη συνοδεύει σε μέρος της περιοδείας της
Πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αναφέρει ότι οι δύο τους διατηρούν στενή φιλική σχέση μετά τον χωρισμό από τον Ίθαν Σλέιτερ
Ξεχωριστή θέση στη ζωή της Αριάνα Γκράντε αναφέρεται ότι έχει ο πρώην σύντροφός της, Ρίκι Άλβαρεζ, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει πιο κοντά, με τον χορευτή και χορογράφο να τη συνοδεύει σε μέρος της περιοδείας της «Eternal Sunshine».
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας που μίλησε στο περιοδικό People, οι δυο τους παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και μάλιστα η τραγουδίστρια πέρασε το τριήμερο για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στη Φλόριντα μαζί με την οικογένειά της και τον Άλβαρεζ.
«Περνάει υπέροχα στην περιοδεία. Της αρέσει να έχει κοντά της αγαπημένους φίλους σε ορισμένους σταθμούς της. Ο Ρίκι ήταν πάντα φίλος και άνθρωπος που εμπιστεύεται. Τον εμπιστεύεται πραγματικά. Έχει πολύ θετική ενέργεια, την κάνει να γελάει και απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί του», δήλωσε η πηγή.
Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ διατηρούσαν σχέση από το 2015 έως το 2016. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρεται στο τραγούδι της «Thank U, Next», στο οποίο η τραγουδίστρια κάνει αναφορά στους πρώην συντρόφους της. Στις πρόσφατες συναυλίες της, η Γκράντε τροποποίησε τους στίχους του κομματιού, αφιερώνοντας ένα νέο μήνυμα στον πρώην σύντροφό της. Αντί για τον αρχικό στίχο, τραγούδησε: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι, ξέρω ότι εξακολουθεί να είναι στο πλευρό μου», ενώ σε άλλη εμφάνιση είπε: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι και εξακολουθούν να είναι πολύ καλά».
Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο που μίλησε στο People, η τραγουδίστρια έχει αφήσει πίσω της τον χωρισμό της από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Wicked», Ίθαν Σλέιτερ, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια σχέσης. Όπως εξήγησε: «Η σχέση της με τον Ίθαν έχει τελειώσει οριστικά. Είναι αφοσιωμένη στην περιοδεία της και περνά χρόνο με τους ανθρώπους που ήταν πάντα δίπλα της. Απολαμβάνει όσο τίποτα να έρχεται κοντά με τους θαυμαστές της και να βρίσκεται ξανά στη σκηνή».
Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την περιοδεία «Eternal Sunshine» τον Ιούνιο και θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της έως την 1η Σεπτεμβρίου. Στις 31 Ιουλίου αναμένεται επίσης να κυκλοφορήσει το όγδοο άλμπουμ της, με τίτλο «Petal».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας που μίλησε στο περιοδικό People, οι δυο τους παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και μάλιστα η τραγουδίστρια πέρασε το τριήμερο για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στη Φλόριντα μαζί με την οικογένειά της και τον Άλβαρεζ.
«Περνάει υπέροχα στην περιοδεία. Της αρέσει να έχει κοντά της αγαπημένους φίλους σε ορισμένους σταθμούς της. Ο Ρίκι ήταν πάντα φίλος και άνθρωπος που εμπιστεύεται. Τον εμπιστεύεται πραγματικά. Έχει πολύ θετική ενέργεια, την κάνει να γελάει και απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί του», δήλωσε η πηγή.
Η Αριάνα Γκράντε και ο Ρίκι Άλβαρεζ διατηρούσαν σχέση από το 2015 έως το 2016. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρεται στο τραγούδι της «Thank U, Next», στο οποίο η τραγουδίστρια κάνει αναφορά στους πρώην συντρόφους της. Στις πρόσφατες συναυλίες της, η Γκράντε τροποποίησε τους στίχους του κομματιού, αφιερώνοντας ένα νέο μήνυμα στον πρώην σύντροφό της. Αντί για τον αρχικό στίχο, τραγούδησε: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι, ξέρω ότι εξακολουθεί να είναι στο πλευρό μου», ενώ σε άλλη εμφάνιση είπε: «Έγραψα μερικά τραγούδια για τον Ρίκι και εξακολουθούν να είναι πολύ καλά».
Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο που μίλησε στο People, η τραγουδίστρια έχει αφήσει πίσω της τον χωρισμό της από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Wicked», Ίθαν Σλέιτερ, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια σχέσης. Όπως εξήγησε: «Η σχέση της με τον Ίθαν έχει τελειώσει οριστικά. Είναι αφοσιωμένη στην περιοδεία της και περνά χρόνο με τους ανθρώπους που ήταν πάντα δίπλα της. Απολαμβάνει όσο τίποτα να έρχεται κοντά με τους θαυμαστές της και να βρίσκεται ξανά στη σκηνή».
Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την περιοδεία «Eternal Sunshine» τον Ιούνιο και θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της έως την 1η Σεπτεμβρίου. Στις 31 Ιουλίου αναμένεται επίσης να κυκλοφορήσει το όγδοο άλμπουμ της, με τίτλο «Petal».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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