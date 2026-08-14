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Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 9χρονο στον Εύοσμο
Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 9χρονο στον Εύοσμο
Τον σκύλο κρατούσε από του λουρί του μια 44χρονη - Αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα
Επίθεση από έναν σκύλο τον οποίο κρατούσε από το λουρί μια 44χρονη δέχθηκε χθες, Πέμπτη, ένας 9χρονος στον Εύοσμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία του Ευόσμου λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο σκύλος που κρατούσε η 44χρονη με λουρί δάγκωσε τον 9χρονο στον γοφό.
Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή πρώτων βοηθειών.
Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν την 44χρονη, η οποία κατόπιν παραγγελίας της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη ενώ της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία του Ευόσμου λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο σκύλος που κρατούσε η 44χρονη με λουρί δάγκωσε τον 9χρονο στον γοφό.
Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή πρώτων βοηθειών.
Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν την 44χρονη, η οποία κατόπιν παραγγελίας της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη ενώ της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
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