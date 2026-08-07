Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με μαγιό στη θάλασσα, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με μαγιό στη θάλασσα, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από την παραλία με τα παιδιά της
Νέες φωτογραφίες της από τη θάλασσα δημοσίευσε η Κατερίνα Παπουτσάκη, ενώ πόζαρε με το μαγιό της.
Η ηθοποιός έκανε την Πέμπτη 6 Αυγούστου μερικά Instagram stories από παραλία, όπου βρέθηκε με τους γιους της. Σε ορισμένες εικόνες, απαθανάτισε τα παιδιά της μέσα στο νερό ή πάνω στα βράχια.
Σε άλλα στιγμιότυπα, η Κατερίνα Παπουτσάκη κοιτούσε χαμογελαστή την κάμερα, μέσα από τη θάλασσα, έχοντας επιλέξει για το μπάνιο της ένα μπικίνι σε μπλε και μαύρη απόχρωση.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός έκανε την Πέμπτη 6 Αυγούστου μερικά Instagram stories από παραλία, όπου βρέθηκε με τους γιους της. Σε ορισμένες εικόνες, απαθανάτισε τα παιδιά της μέσα στο νερό ή πάνω στα βράχια.
Σε άλλα στιγμιότυπα, η Κατερίνα Παπουτσάκη κοιτούσε χαμογελαστή την κάμερα, μέσα από τη θάλασσα, έχοντας επιλέξει για το μπάνιο της ένα μπικίνι σε μπλε και μαύρη απόχρωση.
Δείτε τις φωτογραφίες
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