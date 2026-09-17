Στη φυλακή 50χρονος που ψέκασε με ξύδι βουλευτή των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, «δεν θυμάμαι τι συνέβη», δείτε βίντεο

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Ιανουάριο με τον Άντονι Καζμιέρτσακ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, να πλησιάζει τη βουλευτή και να την ψεκάζει με το υγρό χρησιμοποιώντας μια σύριγγα





Ο Άντονι Καζμιέρτσακ, ηλικίας περίπου 50 ετών, συμφώνησε με τις εισαγγελικές αρχές και αναμένεται να καταδικαστεί την Πέμπτη, μετά την επίθεση της 27ης Ιανουαρίου, η οποία σημειώθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην πόλη, εν μέσω μεγάλης επιχείρησης καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης και μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών.







Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης



A man has been sentenced to 14 months in prison for spraying Democratic Rep. Ilhan Omar with vinegar during a town hall event in Minneapolis back in January. https://t.co/g8pdx9HvyY pic.twitter.com/iBBipinU1Y — ABC News (@ABC) September 17, 2026

Δεν θυμάμαι καθαρά τι συνέβη «Είναι θολό», είχε απαντήσει στον ομοσπονδιακό δικαστή Τζόαν Ν. Έρικσεν, όταν ρωτήθηκε τι θυμόταν από το περιστατικό.



Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας σηκώθηκε από το κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πλησίασε τη βουλευτή και ψέκασε υγρό προς το μέρος της χρησιμοποιώντας μια σύριγγα, φωνάζοντας ότι η Όμαρ «διαλύει τη Μινεσότα».



Οι άνδρες της προσωπικής της ασφάλειας αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον παρέδωσαν στην αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.



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Αργότερα, ο Καζμιέρτσακ της έστειλε μήνυμα ζητώντας συγγνώμη και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ενέργειά του.



Το υγρό ήταν νερό με μηλόξιδο Οι αρχές διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι το υγρό που χρησιμοποίησε ο δράστης δεν περιείχε επικίνδυνες ουσίες, αλλά ήταν ένα μείγμα νερού και μηλόξιδου.



Παρά τα χαρακτηριστικά της επίθεσης, ο Καζμιέρτσακ κατηγορήθηκε για επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού αξιωματούχου.



Ποινή φυλάκισης 14 μηνών αναμένεται να επιβληθεί στον άνδρα που επιτέθηκε στη Δημοκρατική βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν Όμαρ, ψεκάζοντάς τη με υγρό και συγκεκριμένα με ξύδι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Μινεάπολη.Ο Άντονι Καζμιέρτσακ, ηλικίας περίπου 50 ετών, συμφώνησε με τις εισαγγελικές αρχές και αναμένεται να καταδικαστεί την Πέμπτη, μετά την επίθεση της 27ης Ιανουαρίου, η οποία σημειώθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην πόλη, εν μέσω μεγάλης επιχείρησης καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης και μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών.Σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, ο Καζμιέρτσακ δεν μπόρεσε να δώσει σαφή εξήγηση για τα κίνητρα της πράξης του.«Είναι θολό», είχε απαντήσει στον ομοσπονδιακό δικαστή Τζόαν Ν. Έρικσεν, όταν ρωτήθηκε τι θυμόταν από το περιστατικό.Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας σηκώθηκε από το κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πλησίασε τη βουλευτή και ψέκασε υγρό προς το μέρος της χρησιμοποιώντας μια σύριγγα, φωνάζοντας ότι η Όμαρ «διαλύει τη Μινεσότα».Οι άνδρες της προσωπικής της ασφάλειας αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον παρέδωσαν στην αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.Η Ιλχάν Όμαρ δεν τραυματίστηκε και συνέχισε κανονικά τη συνάντηση με τους πολίτες μετά τη σύλληψη.Αργότερα, ο Καζμιέρτσακ της έστειλε μήνυμα ζητώντας συγγνώμη και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ενέργειά του.Οι αρχές διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι το υγρό που χρησιμοποίησε ο δράστης δεν περιείχε επικίνδυνες ουσίες, αλλά ήταν ένα μείγμα νερού και μηλόξιδου.Παρά τα χαρακτηριστικά της επίθεσης, ο Καζμιέρτσακ κατηγορήθηκε για επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού αξιωματούχου.

Σύμφωνα με το υπόμνημα της εισαγγελίας για την ποινή, ο άνδρας είχε στείλει μηνύματα σε τουλάχιστον τρία άτομα πριν από την εκδήλωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχεδίαζε να κάνει κάτι στη συγκέντρωση που αφορούσε την Όμαρ, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τις προθέσεις του.



Παράλληλα, είχε επικοινωνήσει με γείτονα για τη φροντίδα του σκύλου του και είχε αναζητήσει πληροφορίες για εταιρεία εγγυήσεων σε περίπτωση σύλληψης.



Ιστορικό προβλημάτων υγείας και πολιτικές αναρτήσεις Στο δικαστικό υπόμνημα αναφέρεται ότι ο Καζμιέρτσακ αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα με την κατάχρηση αλκοόλ, καθώς και «ιστορικό ζητημάτων ψυχικής και συναισθηματικής υγείας».



Παράλληλα, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που συνδέονται με διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον το 2022.



Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε ασκήσει κριτική στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και είχε χαρακτηρίσει τους Δημοκρατικούς «θυμωμένους και ψεύτες», ενώ είχε γράψει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να γίνουν «ισχυρότερες και πιο ευημερούσες».



Η Ιλχάν Όμαρ, πρόσφυγας από τη Σομαλία, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο της πολιτικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι θα έπρεπε να «επιστρέψει» στη χώρα καταγωγής της και έχει χρησιμοποιήσει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της.



Η επίθεση σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση Operation Metro Surge, κατά την οποία περισσότεροι από 2.000 αξιωματικοί μετανάστευσης πραγματοποίησαν εκτεταμένες επιχειρήσεις στις δίδυμες πόλεις της Μινεάπολης και του Σεντ Πολ, προκαλώντας διαδηλώσεις, συλλήψεις και έντονες αντιδράσεις.