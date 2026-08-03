Το πρώτο μήνυμα της Κατερίνας Λιόλιου μετά την κόντρα με το Romeo, δείτε βίντεο
Το πρώτο μήνυμα της Κατερίνας Λιόλιου μετά την κόντρα με το Romeo, δείτε βίντεο
Το νυχτερινό κέντρο υποστηρίζει ότι η Κατερίνα Λιόλιου ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία τους - Το περιβάλλον της τραγουδίστριας κάνει λόγο για αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση
Το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media έστειλε η Κατερίνα Λιόλιου, μετά την ανακοίνωση του Romeo στο οποίο εμφανιζόταν μέχρι πρότινος.
Υπενθυμίζεται ότι το νυχτερινό κέντρο, χωρίς να την κατονομάζει, σε ανακοίνωσή του έκανε μία έμμεση αναφορά στη συνεργασία τους. Όπως αναφερόταν σε αυτή, αν και είχε συμφωνηθεί πως οι δύο πλευρές θα συνεργαζόντουσαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στις 25 Ιουλίου, ανακοινώνοντας στη συνέχεια πως τον χειμώνα θα βρίσκεται με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον.
Αν και επισήμως η τραγουδίστρια δεν πήρε θέση για την ανακοίνωση του «Romeo», πηγές από το περιβάλλον της έκαναν λόγο για «αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση». Ταυτόχρονα, τόνισαν πως δεν υπήρχε συμφωνία για εμφανίσεις έως τον Ιανουάριο του 2027 αλλά μέχρι τέλος του Ιουλίου όπως και έγινε, ενώ πρόσθεσαν πως η Κατερίνα Λιόλιου είναι πάντα πιστή και συνεπής σε κάθε επαγγελματική της σχέση και υποχρέωση.
Λίγες ώρες μετά, η Κατερίνα Λιόλιου έκανα ένα Instagram story από το σπίτι της, αναφερόμενη στους επόμενους σταθμούς της περιοδείας της, «Λογαριασμός summer tour».
«Τι κάνετε παιδιά; Ένα μικρό update όπως κάνουμε πάντα εμείς. Μετά από ένα πολύ ωραίο διήμερο στην Πάτρα, στο Volcano, όπου περάσαμε φανταστικά, τραγουδήσαμε και έγινε χαμός, επέστρεψα πολύ γεμάτη στην Αθήνα. Τώρα το πρόγραμμα έχει Κρήτη», λέει στα βίντεο που ανέβασε, προσθέτοντας τις ημερομηνίες των εμφανίσεών της σε Χανιά (5 Αυγούστου), Ρέθυμνο (7 Αυγούστου) και Ηράκλειο (8 Αυγούστου).
Δείτε το βίντεο
Υπενθυμίζεται ότι το νυχτερινό κέντρο, χωρίς να την κατονομάζει, σε ανακοίνωσή του έκανε μία έμμεση αναφορά στη συνεργασία τους. Όπως αναφερόταν σε αυτή, αν και είχε συμφωνηθεί πως οι δύο πλευρές θα συνεργαζόντουσαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στις 25 Ιουλίου, ανακοινώνοντας στη συνέχεια πως τον χειμώνα θα βρίσκεται με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον.
Αν και επισήμως η τραγουδίστρια δεν πήρε θέση για την ανακοίνωση του «Romeo», πηγές από το περιβάλλον της έκαναν λόγο για «αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση». Ταυτόχρονα, τόνισαν πως δεν υπήρχε συμφωνία για εμφανίσεις έως τον Ιανουάριο του 2027 αλλά μέχρι τέλος του Ιουλίου όπως και έγινε, ενώ πρόσθεσαν πως η Κατερίνα Λιόλιου είναι πάντα πιστή και συνεπής σε κάθε επαγγελματική της σχέση και υποχρέωση.
Λίγες ώρες μετά, η Κατερίνα Λιόλιου έκανα ένα Instagram story από το σπίτι της, αναφερόμενη στους επόμενους σταθμούς της περιοδείας της, «Λογαριασμός summer tour».
«Τι κάνετε παιδιά; Ένα μικρό update όπως κάνουμε πάντα εμείς. Μετά από ένα πολύ ωραίο διήμερο στην Πάτρα, στο Volcano, όπου περάσαμε φανταστικά, τραγουδήσαμε και έγινε χαμός, επέστρεψα πολύ γεμάτη στην Αθήνα. Τώρα το πρόγραμμα έχει Κρήτη», λέει στα βίντεο που ανέβασε, προσθέτοντας τις ημερομηνίες των εμφανίσεών της σε Χανιά (5 Αυγούστου), Ρέθυμνο (7 Αυγούστου) και Ηράκλειο (8 Αυγούστου).
Δείτε το βίντεο
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