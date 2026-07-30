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Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η γκριμάτσα της με μάσκα θαλάσσης πάνω σε σκάφος
GALA
Έμιλι Ραταϊκόφσκι Μαγιό Σκάφος

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η γκριμάτσα της με μάσκα θαλάσσης πάνω σε σκάφος

Το μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες της με μαγιό

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η γκριμάτσα της με μάσκα θαλάσσης πάνω σε σκάφος
Ιωάννα Μαρίνου
Καλοκαιρινά στιγμιότυπά της δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ποζάροντας μεταξύ άλλων με μάσκα θαλάσσης σε σκάφος, ενώ έκανε μία γκριμάτσα.

Το 35χρονο μοντέλο δημοσίευσε την Πέμπτη 30 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες της με μαγιό. Στη μία πόζαρε με φόντο μία πισίνα, δείχνοντας το πολύχρωμο μπικίνι που επέλεξε. Σε ένα δεύτερο Instagram story που έκανε η Ραταϊκόφσκι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία selfie της, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και φορούσε μία μάσκα για τις βουτιές της.

Δείτε φωτογραφίες

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η γκριμάτσα της με μάσκα θαλάσσης πάνω σε σκάφος
Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η γκριμάτσα της με μάσκα θαλάσσης πάνω σε σκάφος
Ιωάννα Μαρίνου

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