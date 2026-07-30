Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν





έκλεισε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ , με την κόρη του Κάθριν να του εύχεται δημόσια για τα γενέθλιά του, δηλώνοντας τυχερή που υπάρχει στη ζωή τους.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει αποκτήσει πέντε παιδιά. Η Κάθριν είναι το μεγαλύτερο παιδί του από τον γάμο του με τη δημοσιογράφο Μαρία Σράιβερ. Η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Κρις Πρατ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά

Τα 79Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η κόρη του ηθοποιού και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του πατέρα της και ορισμένα κοινά στιγμιότυπά τους από την παιδική της ηλικία.Η συγγραφέας εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον πατέρα της μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της, σημειώνοντας για τον ρόλο του ως πατέρα και παππού: «Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε και ακόμη πιο τυχερά είναι τα παιδιά μας που σε έχουν ως παππού».