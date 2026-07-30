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Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
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Κάθριν Σβαρτσενέγκερ Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ Γενέθλια

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν

Η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ δημοσίευσε μερικές κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα της από την παιδική της ηλικία

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 79 έκλεισε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, με την κόρη του Κάθριν να του εύχεται δημόσια για τα γενέθλιά του, δηλώνοντας τυχερή που υπάρχει στη ζωή τους.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η κόρη του ηθοποιού και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του πατέρα της και ορισμένα κοινά στιγμιότυπά τους από την παιδική της ηλικία.

Η συγγραφέας εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον πατέρα της μέσω της λεζάντας της ανάρτησής της, σημειώνοντας για τον ρόλο του ως πατέρα και παππού: «Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε και ακόμη πιο τυχερά είναι τα παιδιά μας που σε έχουν ως παππού».

Δείτε την ανάρτησή της


Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79: Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε, έγραψε η κόρη του Κάθριν

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει αποκτήσει πέντε παιδιά. Η Κάθριν είναι το μεγαλύτερο παιδί του από τον γάμο του με τη δημοσιογράφο Μαρία Σράιβερ. Η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Κρις Πρατ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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