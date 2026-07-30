Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία
Η ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε διαφορετικές εικόνες της στο Instagram
Με ένα πορτοκαλί ολόσωμο μαγιό πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου σε παραλία.
Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τέσσερα διαφορετικά στιγμιότυπα που έβγαλε στη θάλασσα. Στην ανάρτησή που έκανε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, εμφανίστηκε με το μαγιό της και ένα μπλε κολιέ να κοιτάει τον φακό από διαφορετικές γωνίες. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της πρόσθεσε μία πορτοκαλί καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφίες: Instagram
Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τέσσερα διαφορετικά στιγμιότυπα που έβγαλε στη θάλασσα. Στην ανάρτησή που έκανε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, εμφανίστηκε με το μαγιό της και ένα μπλε κολιέ να κοιτάει τον φακό από διαφορετικές γωνίες. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της πρόσθεσε μία πορτοκαλί καρδιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφίες: Instagram
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