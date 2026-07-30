ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου ολόσωμο

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία

Η ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε διαφορετικές εικόνες της στο Instagram

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα πορτοκαλί ολόσωμο μαγιό πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου σε παραλία.

Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τέσσερα διαφορετικά στιγμιότυπα που έβγαλε στη θάλασσα. Στην ανάρτησή που έκανε την Πέμπτη 30 Ιουλίου, εμφανίστηκε με το μαγιό της και ένα μπλε κολιέ να κοιτάει τον φακό από διαφορετικές γωνίες. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της πρόσθεσε μία πορτοκαλί καρδιά.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε με πορτοκαλί ολόσωμο σε παραλία

Φωτογραφίες: Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης