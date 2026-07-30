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Διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας των Grammy για τους BTS: «Λυπάμαι» για την απόφασή τους να μην υποβάλουν υποψηφιότητα
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BTS Grammy Awards CEO

Διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας των Grammy για τους BTS: «Λυπάμαι» για την απόφασή τους να μην υποβάλουν υποψηφιότητα

Ο Χάρβεϊ Μέισον Τζ. υπερασπίστηκε τη νέα κατηγορία για την Ασιατική Ποπ Μουσική, μετά την ανακοίνωση του συγκροτήματος

Διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας των Grammy για τους BTS: «Λυπάμαι» για την απόφασή τους να μην υποβάλουν υποψηφιότητα
Ο διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ηχογράφησης, τοποθετήθηκε δημόσια μετά την ανακοίνωση των BTS ότι δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα στα Grammy 2027.

Στη δήλωσή του ο Χάρβεϊ Μέισον Τζ. εξέφρασε τον σεβασμό του στην επιλογή του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα απάντησε στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη νέα κατηγορία Καλύτερης Ασιατικής Ποπ Μουσικής Ερμηνείας.

«Λυπάμαι που μαθαίνω ότι οι BTS επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία των βραβείων Grammy φέτος, αλλά ως δημιουργός μουσικής, καταλαβαίνω και σέβομαι την απόφασή τους», ανέφερε σε ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Θέλω να διευκρινίσω κάτι που φαίνεται να χάνεται στη συζήτηση. Η κατηγορία της Ασιατικής Ποπ δημιουργήθηκε για να τιμήσει το βάθος, την ποικιλομορφία και την εξαιρετική ανάπτυξη της ποπ τέχνης που προέρχεται από την Ασία. Το πνεύμα αυτής της νέας κατηγορίας είναι να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες».

Οι BTS γνωστοποίησαν την απόφασή τους μέσω αναρτήσεων στο Instagram, όπου ανέφεραν ότι «ελπίζουν η μουσική να ακουστεί και να αγαπηθεί για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται ανά περιοχή ή γλώσσα».

Η ανακοίνωσή τους ήρθε μετά την παρουσίαση της νέας κατηγορίας από την Ακαδημία Ηχογράφησης, η οποία, σύμφωνα με τον οργανισμό, «αναγνωρίζει την καλλιτεχνική αριστεία στις ασιατικές ποπ μουσικές ερμηνείες που προέρχονται από ή αναγνωρίζονται ευρέως στις ασιατικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της K-pop, της J-pop και της C-pop, με ουσιαστική χρήση μίας ή περισσότερων ασιατικών γλωσσών. Τα βραβεία απονέμονται στον/στους ερμηνευτή/τριες καλλιτέχνη/ες».

Η δημιουργία της συγκεκριμένης κατηγορίας προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις από τους θαυμαστές, με ορισμένους να εκφράζουν την άποψη ότι ενδέχεται να περιορίσει την αναγνώριση Ασιατών καλλιτεχνών στις γενικές κατηγορίες των Grammy. Απαντώντας στις επικρίσεις αυτές, ο Μέισον Τζ. υποστήριξε ότι οι κατηγορίες που αφορούν σε συγκεκριμένα μουσικά είδη «δεν αποκλείουν έναν καλλιτέχνη από το να υποβάλει υποψηφιότητα και να συμπεριληφθεί σε βασικές κατηγορίες των βραβείων». Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ακαδημία προσθέτει νέες κατηγορίες «όχι για να διαιρέσει, αλλά για να διευρύνει το ποιος αναγνωρίζεται από τους 15.000 ψηφοφόρους των Grammy».

Κλείσιμο
Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ηχογράφησης τόνισε: «Ο οργανισμός των Grammy είναι εδώ για να υπηρετήσει τη μουσική και όλους τους ανθρώπους που την δημιουργούν. Καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την εμβέλεια, τα μέλη μας και τα βραβεία μας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφία ή τη γλώσσα, θέλω να τονίσω ότι θα συνεχίσουμε να ακούμε την παγκόσμια μουσική κοινότητα και να εργαζόμαστε για να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε όλους τους καλλιτέχνες των οποίων η μουσική συγκινεί τον κόσμο».

Οι BTS δεν είναι οι μόνοι καλλιτέχνες που έχουν επιλέξει να απέχουν από τη διαδικασία των Grammy. Τα τελευταία χρόνια, αντίστοιχη στάση έχουν κρατήσει και οι The Weeknd, Drake και Morgan Wallen.

Φωτογραφία άρθρου: AFP

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