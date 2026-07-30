Διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας των Grammy για τους BTS: «Λυπάμαι» για την απόφασή τους να μην υποβάλουν υποψηφιότητα
Ο Χάρβεϊ Μέισον Τζ. υπερασπίστηκε τη νέα κατηγορία για την Ασιατική Ποπ Μουσική, μετά την ανακοίνωση του συγκροτήματος
Στη δήλωσή του ο Χάρβεϊ Μέισον Τζ. εξέφρασε τον σεβασμό του στην επιλογή του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα απάντησε στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη νέα κατηγορία Καλύτερης Ασιατικής Ποπ Μουσικής Ερμηνείας.
«Λυπάμαι που μαθαίνω ότι οι BTS επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία των βραβείων Grammy φέτος, αλλά ως δημιουργός μουσικής, καταλαβαίνω και σέβομαι την απόφασή τους», ανέφερε σε ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Θέλω να διευκρινίσω κάτι που φαίνεται να χάνεται στη συζήτηση. Η κατηγορία της Ασιατικής Ποπ δημιουργήθηκε για να τιμήσει το βάθος, την ποικιλομορφία και την εξαιρετική ανάπτυξη της ποπ τέχνης που προέρχεται από την Ασία. Το πνεύμα αυτής της νέας κατηγορίας είναι να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες».
Grammy CEO Harvey Mason Jr. responds to #BTS’ decision not to submit their work for consideration at the 2027 awards, after the introduction of the Asian Pop category:— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) July 30, 2026
“I am saddened to hear that BTS has chosen not to participate in the Grammy Awards process this year, but as… pic.twitter.com/xV5GAG6Gvq
Η ανακοίνωσή τους ήρθε μετά την παρουσίαση της νέας κατηγορίας από την Ακαδημία Ηχογράφησης, η οποία, σύμφωνα με τον οργανισμό, «αναγνωρίζει την καλλιτεχνική αριστεία στις ασιατικές ποπ μουσικές ερμηνείες που προέρχονται από ή αναγνωρίζονται ευρέως στις ασιατικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της K-pop, της J-pop και της C-pop, με ουσιαστική χρήση μίας ή περισσότερων ασιατικών γλωσσών. Τα βραβεία απονέμονται στον/στους ερμηνευτή/τριες καλλιτέχνη/ες».
BTS pulls out of #Grammys consideration and will not submit for the awards.— Variety (@Variety) July 29, 2026
“We have decided not to submit for Grammy consideration this year. We hope our music can be heard and loved for what it is, rather than being divided by region or language. We thank Army and everyone… pic.twitter.com/j05B8oSm4H
Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ηχογράφησης τόνισε: «Ο οργανισμός των Grammy είναι εδώ για να υπηρετήσει τη μουσική και όλους τους ανθρώπους που την δημιουργούν. Καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την εμβέλεια, τα μέλη μας και τα βραβεία μας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφία ή τη γλώσσα, θέλω να τονίσω ότι θα συνεχίσουμε να ακούμε την παγκόσμια μουσική κοινότητα και να εργαζόμαστε για να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε όλους τους καλλιτέχνες των οποίων η μουσική συγκινεί τον κόσμο».
Οι BTS δεν είναι οι μόνοι καλλιτέχνες που έχουν επιλέξει να απέχουν από τη διαδικασία των Grammy. Τα τελευταία χρόνια, αντίστοιχη στάση έχουν κρατήσει και οι The Weeknd, Drake και Morgan Wallen.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
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