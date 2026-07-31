Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Τουλάχιστον 25 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου στην Αλγερία
Τουλάχιστον 25 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου στην Αλγερία
Oι τραυματίες διακομίσθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο
Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίσθηκαν, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στην επαρχία Μπουμερντές της Αλγερίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Ennahar TV ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Σίφι Γκριέμπ έφθασε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπουμερντές όπου διακομίσθηκαν ορισμένοι από τους τραυματίες.
Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Το τηλεοπτικό δίκτυο Ennahar TV ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Σίφι Γκριέμπ έφθασε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπουμερντές όπου διακομίσθηκαν ορισμένοι από τους τραυματίες.
21 enfants morts dans un accident de bus à Boumerdes, les victimes sont originaire de la ville de Sétif qui venaient passer des vacances à la mer Allah y rahmom 😢🤲🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/VCV5gXkgwv— Nisrine 💖💞🎀 (@nisrinenaya) July 31, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα