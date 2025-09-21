Γιώργος Χρανιώτης για τον γιο του: Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα μπορέσω να του προσφέρω τα βασικά
Ηθοποιός στην Ελλάδα είμαι, όχι στο Χόλιγουντ, τόνισε
Στους φόβους που είχε πριν γίνει πατέρας αναφέρθηκε ο Γιώργος Χρανιώτης, τονίζοντας ότι ως ηθοποιός στην Ελλάδα ένιωθε ανασφάλεια για το αν θα κατάφερνε να καλύψει τις βασικές ανάγκες του παιδιού του. Το άγχος αυτό - επισήμανε - εξακολουθεί να είναι παρόν στη ζωή του.
«Υπήρχαν λόγοι που φοβόμουν να κάνω οικογένεια, είχα ανασφάλεια για το πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου. Καλλιτέχνης είμαι, ηθοποιός στην Ελλάδα είμαι, όχι στο Χόλιγουντ. Δεν είμαι πλουσιόπαιδο. Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου», δήλωσε στην εκπομπή «Ραντέβου το ΣΚ», το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως, όπως όλοι οι γονείς, έτσι και εκείνος έχει κάνει λάθη. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του κακό πατέρα. «Οι γονείς κάνουν εγκλήματα, έχω κάνει και λάθη. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κακό πατέρα. Με τη σύζυγό μου, έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας. Έχουμε μία ροκ εντ ρολ σχέση, παίζουμε λεκτικό ξύλο, αλλά ξέρουμε ότι αγαπιόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.
