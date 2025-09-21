Γιώργος Χρανιώτης για τον γιο του: Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα μπορέσω να του προσφέρω τα βασικά
GALA
Γιώργος Χρανιώτης γιος

Γιώργος Χρανιώτης για τον γιο του: Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα μπορέσω να του προσφέρω τα βασικά

Ηθοποιός στην Ελλάδα είμαι, όχι στο Χόλιγουντ, τόνισε

Γιώργος Χρανιώτης για τον γιο του: Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα μπορέσω να του προσφέρω τα βασικά
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στους φόβους που είχε πριν γίνει πατέρας αναφέρθηκε ο Γιώργος Χρανιώτης, τονίζοντας ότι ως ηθοποιός στην Ελλάδα ένιωθε ανασφάλεια για το αν θα κατάφερνε να καλύψει τις βασικές ανάγκες του παιδιού του. Το άγχος αυτό - επισήμανε - εξακολουθεί να είναι παρόν στη ζωή του.

«Υπήρχαν λόγοι που φοβόμουν να κάνω οικογένεια, είχα ανασφάλεια για το πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου. Καλλιτέχνης είμαι, ηθοποιός στην Ελλάδα είμαι, όχι στο Χόλιγουντ. Δεν είμαι πλουσιόπαιδο. Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου», δήλωσε στην εκπομπή «Ραντέβου το ΣΚ», το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως, όπως όλοι οι γονείς, έτσι και εκείνος έχει κάνει λάθη. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του κακό πατέρα. «Οι γονείς κάνουν εγκλήματα, έχω κάνει και λάθη. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κακό πατέρα. Με τη σύζυγό μου, έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας. Έχουμε μία ροκ εντ ρολ σχέση, παίζουμε λεκτικό ξύλο, αλλά ξέρουμε ότι αγαπιόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους

Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη - Η 4η φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει το Πολεμικό Ναυτικό

Το ΣτΕ επικύρωσε φυλάκιση 5 μηνών και πρόστιμο €270.000 σε συνταξιούχο που σκότωσε με τσάπα 8 κουτάβια
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης