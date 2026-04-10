Γιώργος Χρανιώτης: Μέχρι τα 40 δεν υπήρχε για μένα ως πλάνο το παιδί, λυπόμουν τους γονείς
Γιώργος Χρανιώτης: Μέχρι τα 40 δεν υπήρχε για μένα ως πλάνο το παιδί, λυπόμουν τους γονείς

Δεν καταλάβαινα το κόνσεπτ, σημείωσε ο ηθοποιός

Γιώργος Χρανιώτης: Μέχρι τα 40 δεν υπήρχε για μένα ως πλάνο το παιδί, λυπόμουν τους γονείς
Καμία σκέψη να γίνει πατέρας δεν είχε ο Γιώργος Χρανιώτης μέχρι να γίνει σαράντα ετών. Όχι μόνο δεν τον απασχολούσε η δημιουργία οικογένειας, αλλά λυπόταν εκείνους που ήταν γονείς. Για τον ίδιο, η έλευση του γιου του, τον οποίο απέκτησε με τη σύζυγό του, Γεωργία Αβασκαντήρα, του έδωσε την ευφυΐα και τη σοφία που, όπως είπε, του έλειπαν.

«Μέχρι τα σαράντα, για μένα, δεν υπήρχε ως πλάνο. Τους λυπόμουν τους γονείς. Δεν καταλάβαινα το κόνσεπτ. Δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο πρέπει να χαρώ που θα γίνεις εσύ μαμά κι ο άλλος μπαμπάς. Υπάρχουν άνθρωποι πιο ευφυείς που καταλαβαίνουν ότι το παιδί θα σου δώσει μια ενδιαφέρουσα αποστασιοποίηση από τον εαυτό σου και το “εγώ” σου, την οποία κάθε άνθρωπος μάλλον τη χρειάζεται», ανέφερε ο Γιώργος Χρανιώτης σε συνέντευξή του στο περιοδικό In Style.

«Ίσως κάποιοι μοναχοί δεν κάνουν παιδιά γιατί αυτό το έχουν από μόνοι τους, έχουν τη σοφία να αγαπάνε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν ήμουν τόσο σοφός, ούτε τόσο ευφυής, γι’ αυτό μάλλον το χρειαζόμουν το παιδί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός έκανε μία αναφορά στη σύζυγό του, τονίζοντας πως, ήταν βέβαιος από τη στιγμή που τη γνώρισε, ότι θα αποκτούσε παιδί μαζί της. Η επιθυμία τους να γίνουν γονείς, πρόσθεσε, συνοδεύτηκε από έντονη χαρά. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Γνωρίζοντας τη Γεωργία το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν ότι με αυτή τη γυναίκα θα κάνω παιδί. Και ευτυχώς αυτή τη βλακώδη μου αφέλεια την αγκάλιασα πάρα πολύ γιατί δεν μπήκα σε καμιά πρακτικότητα. Υπήρχε μια χαρά. Το ότι τώρα θα γίνουμε γονείς. Και ευτυχώς αυτή η χαρά ήρθε όταν πια ήξερα ότι ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα παιδί. Και αυτό το ήξερε και η Γεωργία».
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

