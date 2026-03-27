Ο Δημήτρης Σαμόλης θυμήθηκε τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη: Με οδήγησε μακριά από τα τραύματά μου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, ο Δημήτρης Σαμόλης ανάτρεξε στη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη για την παράσταση του 1995 «Η Μελωδία της Ευτυχίας» και μοιράστηκε μερικές σκέψεις μέσα από το Instagram, δημοσιέυοντας παράλληλα μερικές φωτογραφίες από τότε.
Ο ηθοποιός που ήταν ένα από τα παιδιά που περιτριγύριζαν την αείμνηστη ηθοποιό περιέγραψε πώς βρέθηκε μαζί της στη θεατρική σκηνή και εξομολογήθηκε ότι εκείνη του οδήγησε στον δρόμο της τέχνης, μέσα από την οποία διαχειρίστηκε τα τραύματά του.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει: «Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. Είναι Σεπτέμβρης του 95’ έχω πυρετό είμαι ξαπλωμένος στο σαλόνι και πιάνω μια εφημερίδα που βλέπω δίπλα μου. Πέφτω ακριβώς στο απόκομμα που έχω κρατήσει μέχρι σήμερα: ''Η Αλίκη αναζητά τα παιδιά της Μελωδίας''. Λέω εμένα ψάχνει. Πείθω τη μητέρα μου και πάμε κρυφά από τον πατέρα μου στην ακρόαση 8 Σεπτεμβρίου. Εκεί είναι η Έλενα Γεροδήμου που μας δείχνει τη χορογραφία κι ενώ εγώ γκρινιάζω ότι δεν μπορώ εκείνη με εμψυχώνει. Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου μας παίρνουν τηλέφωνο από την παραγωγή πως πήρα τον ρόλο. Εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται η κόκκινη κλωστή στην ανέμη του δικού μου παραμυθιού. Η Αλίκη με οδήγησε στη χώρα με τα θαύματα μακριά από τα τραύματα που ήδη είχα ως παιδί σ’ εκείνη την ηλικία. Ποτέ δεν κατάλαβα το debate για την καλλιτεχνική της αξία. Για μένα θα είναι πάντα η αρχή του ταξιδιού μου στην τέχνη που με έσωσε και συνεχίζει να ανακουφίζει τον πόνο και τις απώλειες που η ζωή φέρνει στο διάβα της».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
