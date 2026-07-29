Ο Διονύσης Σχοινάς απαθανατίστηκε να χαζεύει την Καίτη Γαρμπή επί σκηνής: Την κοιτάει σαν την πρώτη φορά, έγραψαν
Ο Διονύσης Σχοινάς απαθανατίστηκε να χαζεύει την Καίτη Γαρμπή επί σκηνής: Την κοιτάει σαν την πρώτη φορά, έγραψαν
Θεατής κατέγραψε την τρυφερή στιγμή του ζευγαριού και δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok
Σε μία πολύ τρυφερή στιγμή απαθανατίστηκε ο Διονύσης Σχοινάς, ο οποίος «χάζευε» την Καίτη Γαρμπή, όσο εκείνη τραγουδούσε επί σκηνής.
Το ζευγάρι αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις σε διάφορα μέρη στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Με εσένα μόνο» και στο live που έλαβε χώρα στην Αγία Νάπα της Κύπρου, θεατής κατέγραψε τον τραγουδιστή να θαυμάζει τη σύζυγό του ενώ βρισκόταν κάτω από την πίστα και δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok, δηλώνοντας πως την κοιτούσε σαν να είναι η πρώτη φορά.
Στην ανάρτηση αναφέρεται συγκεκριμένα: «Να βρεις έναν σαν τον Σχοινά που κοιτάει τη Γαρμπή με τον ίδιο τρόπο, σαν την πρώτη φορά», ενώ στη λεζάντα επισημαίνεται: «Ο άνθρωπος κυριολεκτικά λιώνει».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις σε διάφορα μέρη στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Με εσένα μόνο» και στο live που έλαβε χώρα στην Αγία Νάπα της Κύπρου, θεατής κατέγραψε τον τραγουδιστή να θαυμάζει τη σύζυγό του ενώ βρισκόταν κάτω από την πίστα και δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok, δηλώνοντας πως την κοιτούσε σαν να είναι η πρώτη φορά.
Στην ανάρτηση αναφέρεται συγκεκριμένα: «Να βρεις έναν σαν τον Σχοινά που κοιτάει τη Γαρμπή με τον ίδιο τρόπο, σαν την πρώτη φορά», ενώ στη λεζάντα επισημαίνεται: «Ο άνθρωπος κυριολεκτικά λιώνει».
Δείτε το βίντεο
@not.elenh Ο άνθρωπος κυριολεκτικά λιώνει 🥹 @Dionisis Sxoinas @Kaiti Garbi #fyp #greektiktok #tiktokgreece #φυπ #μπεςφοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος - 🦅 The 🦅 Eagle 🦅 Face 🦅
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