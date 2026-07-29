Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκοψε το φόρεμά της και άρχισε να χορεύει: Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ
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Μπρίτνεϊ Σπίαρς Χορός Φόρεμα

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκοψε το φόρεμά της και άρχισε να χορεύει: Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο στο Instagram αποκαλύπτοντας πως μεταποίησε το ρούχο της μόνη της για να το κάνει μίνι

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκοψε το φόρεμά της και άρχισε να χορεύει: Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ
Ιωάννα Μαρίνου
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Το φόρεμά της έκοψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της, και ξεκίνησε να χορεύει, δηλώνοντας πως αισθανόταν σαν νεράιδα.

Η 44χρονη είχε δημοσιεύει αρχικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου περπατούσε με τον σκύλο της στη φύση, φορώντας ένα γαλάζιο φόρεμα, το οποίο έφτανε μέχρι τον αστράγαλό της.

Δείτε το βίντεο


Την Τρίτη 28 Ιουλίου, έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ της, χορεύοντας στο σπίτι της, ενώ φορούσε το ίδιο φόρεμα, μόνο που αυτή τη φορά ήταν μίνι. Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Έκοψα στη μέση το γαλάζιο μου φόρεμα σήμερα. Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ».


Λίγες ώρες αργότερα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα ακόμη βίντεο με την ίδια να χορεύει σε λάτιν ρυθμούς, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και ένα κοντό μαύρο σορτς.

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Ιωάννα Μαρίνου
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