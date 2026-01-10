Γιατί η οικογένεια της Ζιζέλ ανησυχεί για τον γάμο της: Το προγαμιαίο συμβόλαιο και οι κίνδυνοι
Οι επιφυλάξεις για την οικονομική ανισορροπία, τα «παραθυράκια» και οι πιέσεις του συντρόφου της Χοακίμ Βαλέντε που –σύμφωνα με δημοσίευμα – οδήγησαν την Ζιζέλ στον γάμο
Ανησυχία φέρεται να επικρατεί στην οικογένεια της Ζιζέλ μετά τον γάμο της με τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, Χοακίμ Βαλέντε, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το μέσο, οι συγγενείς του διάσημου μοντέλου εξέφρασαν επιφυλάξεις για την απόφασή της να παντρευτεί έναν άνδρα με σαφώς χαμηλότερη οικονομική επιφάνεια, δεδομένης της τεράστιας περιουσίας που έχει αποκτήσει η ίδια κατά τη διάρκεια της καριέρας της. «Η οικογένειά της τής είπε ότι το να παντρευτεί έναν άνδρα χωρίς οικονομική βάση, ενώ εκείνη αξίζει εκατομμύρια, είναι λάθος», αναφέρει χαρακτηριστικά η πηγή.
Ο Χοακίμ Βαλέντε, αν και διαθέτει τη δική του ακαδημία ζίου-ζίτσου στο Μαϊάμι μαζί με τα αδέλφια του και έχει πελάτες από τον χώρο των διασήμων, δεν μπορεί να συγκριθεί οικονομικά ή σε επίπεδο φήμης με τη Ζιζέλ Μπούντχεν. Το διάσημο μοντέλο έχει ανακηρυχθεί πολλές φορές ως το πιο ακριβοπληρωμένο στον κόσμο και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η περιουσία της αγγίζει τα 400 εκατ. δολάρια.
Το ζευγάρι απέκτησε γιο τον περασμένο Φεβρουάριο και παντρεύτηκε σε μια διακριτική τελετή τον Δεκέμβριο. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βαλέντε ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που «επισημοποίησαν τη σχέση τους» μετά τη γέννηση του παιδιού τους.
Αν και το ζευγάρι φέρεται να έχει υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο, αυτό – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – περιλαμβάνει «παραθυράκια» που σε περίπτωση διαζυγίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομικό διακανονισμό υπέρ του Βαλέντε, κάτι που δεν καθησύχασε πλήρως την οικογένεια του μοντέλου.
Η Ζιζέλ Μπούντχεν διατηρεί στενούς δεσμούς με την πολυμελή οικογένειά της, τον πατέρα της Βλαντίρ και τις πέντε αδελφές της. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο People, «η οικογένειά μου είναι τα πάντα για μένα, ακόμη κι αν κάποιες φορές διαφωνούμε».
Υπενθυμίζεται ότι η Μπούντχεν χώρισε το 2022 από τον σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Tομ Μπρέιντι, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Τον Ιανουάριο του 2024, η μητέρα της, Βάνια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
Εκπρόσωποι τόσο της Ζιζέλ Μπούντχεν όσο και του Χοακίμ Βαλέντε δεν έχουν σχολιάσει τα δημοσιεύματα που την αφορούν.
Gisele Bündchen’s family ‘worried’ about supermodel tying knot with ‘penniless’ jiu-jitsu instructor https://t.co/lZAbHr8JT9 pic.twitter.com/8YQERsjo2J— Page Six (@PageSix) January 10, 2026
