Ο γιος της Ζιζέλ και του Χοακίμ Βαλέντε έγινε ενός έτους: Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το μοντέλο

Η γνωριμία της Ζιζέλ με τον Βαλέντε ξεκίνησε το 2021, όταν αποφάσισε να εγγράψει τον γιο της, Μπέντζαμιν, στην ακαδημία πολεμικών τεχνών του στο Μαϊάμι. Η φιλία τους έγινε πιο έντονη μετά τον χωρισμό της Μπούντχεν από τον Τομ Μπρέιντι τον Οκτώβριο του 2022, έπειτα από 13 χρόνια γάμου. Τον Φεβρουάριο του 2025 έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, ενώ τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς πραγματοποίησε τον γάμο του.

Ο γιος της Ζιζέλ και του συζύγου της, Χοακίμ Βαλέντε , έγινε ενός έτους και το διάσημο μοντέλο προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media.Η Ζιζέλ μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες με εκείνη, αλλά και τον Βαλέντε με τον γιο τους, ενώ δεν έλειψαν και τα στιγμιότυπα των άλλων δύο παιδιών της, που έχει αποκτήσει με τον Τομ Μπρέιντι, με τον μικρό τους αδερφό. Παράλληλα, δήλωσε ευγνώμων για τον ερχομό του και εξομολογήθηκε πως δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει την παρουσία του στη ζωή του ζευγαριού.«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει ήδη περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ήρθες για να ευλογήσεις τις ζωές μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για τόσα πολλά», μοιράστηκε η Ζιζέλ στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.