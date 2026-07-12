Τα «ακροβατικά» της Κλέλιας Ανδριολάτου στις διακοπές της: «Πρώτη μέρα ρεπό»
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Κλέλια Ανδριολάτου Γιόγκα Διακοπές

Τα «ακροβατικά» της Κλέλιας Ανδριολάτου στις διακοπές της: «Πρώτη μέρα ρεπό»

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η ηθοποιός απαθανατίζεται να εκτελεί ασκήσεις γιόγκα

Τα «ακροβατικά» της Κλέλιας Ανδριολάτου στις διακοπές της: «Πρώτη μέρα ρεπό»
22 ΣΧΟΛΙΑ
Ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών της παραμένει συνεπής στην προπόνησή της η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η ηθοποιός φόρεσε το μαγιό της και επιδόθηκε σε μία σειρά από ασκήσεις γιόγκα δίπλα στην πισίνα. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram, απαθανατίζεται «εν ώρα δράσης», με φόντο τη θάλασσα. «Πρώτη μέρα ρεπό», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε φωτογραφίες

Τα «ακροβατικά» της Κλέλιας Ανδριολάτου στις διακοπές της: «Πρώτη μέρα ρεπό»
Τα «ακροβατικά» της Κλέλιας Ανδριολάτου στις διακοπές της: «Πρώτη μέρα ρεπό»
Τα «ακροβατικά» της Κλέλιας Ανδριολάτου στις διακοπές της: «Πρώτη μέρα ρεπό»

Τα «ακροβατικά» της Κλέλιας Ανδριολάτου στις διακοπές της: «Πρώτη μέρα ρεπό»
Τα «ακροβατικά» της Κλέλιας Ανδριολάτου στις διακοπές της: «Πρώτη μέρα ρεπό»
22 ΣΧΟΛΙΑ

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