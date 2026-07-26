Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
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Δώρα Παντέλη Γάμος Δεξίωση

Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο

Η αθλητικογράφος και ο Γιάννης Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν στη Βουλιαγμένη

Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Ιωάννα Μαρίνου
41 ΣΧΟΛΙΑ
Με χορό και έντονη μουσική γιόρτασαν η Δώρα Παντέλη και ο σύζυγός της τις πρώτες ώρες μετά την πραγματοποίηση του γάμου τους, σε μία δεξίωση που διοργάνωσαν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η αθλητικογράφος και ο Γιάννης Μεραμβελιωτάκης παντρεύτηκαν το Σάββατο 25 Ιουλίου. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Η Δώρα Παντέλη έφτασε στην εκκλησία με ένα λευκό στράπλες φόρεμα και μακρύ πέπλο. Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό μετά την τέλεση του μυστηρίου, ενώ σε μερικές εικόνες εμφανίστηκε αγκαλιά με τον ενός έτους γιου του.

Στη συνέχεια, ακολούθησε δεξίωση, με την αθλητικογράφο και τον σύζυγό της να χορεύουν αρχικά το «Can't Help Falling In Love» του Elvis Presley. Έπειτα, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, η Δώρα Παντέλη άλλαξε ρούχο, χορεύοντας μεταξύ άλλων, τσιφτετέλι με ένα μίνι φόρεμα με κρόσσια, που είχε όλη την πλάτη έξω.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο
Δώρα Παντέλη: Ο πρώτος χορός με τον σύζυγό της, το τσιφτετέλι της στη δεξίωση του γάμου της και το φόρεμα που έβαλε μετά το μυστήριο

Στις 22 Ιουλίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε πάρτι πριν από τον γάμο του στην Κινέτα. Η αθλητικογράφος γιόρτασε παρουσία φίλων και αγαπημένων της προσώπων, χορεύοντας μεταξύ άλλων ζεϊμπέκικο με τη «Ρόζα» του Δημήτρη Μητροπάνου.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Ανδρέας Νικολαρέας
Ιωάννα Μαρίνου
41 ΣΧΟΛΙΑ

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