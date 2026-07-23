Ιωάννα Τούνη: Αν το να είσαι κουκλάρα, πετυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, να με συλλάβετε
Ιωάννα Τούνη: Αν το να είσαι κουκλάρα, πετυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, να με συλλάβετε
Δηλώνω ένοχη, πρόσθεσε στη χιουμοριστική της ανάρτηση η influencer
Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε η Ιωάννα Τούνη, υποστηρίζοντας πως εάν αποτελούσε έγκλημα το να είναι «κουκλάρα, πετυχημένη και βασίλισσα του real estate», θα έπρεπε να τη συλλάβουν.
Η influencer, η οποία τα τελευταία χρόνια όπως έχει αναφέρει στα social media της έχει προχωρήσει στην αγορά κατοικιών τις οποίες ανακαινίζει και στη συνέχεια ενοικιάζει, ακολούθησε ένα ακόμη trend του TikTok. Στην ανάρτηση που έκανε φαίνεται να την περικυκλώνει η κάμερα ενώ εκείνη έχει μείνει με τα χέρια ψηλά και αναφέρει: «Arrest me αν το να είσαι κουκλάρα, πετυχημένη και real estate queen είναι έγκλημα».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Δηλώνω ένοχη αξιότιμο δικαστήριο».
Δείτε το βίντεο
Η influencer, η οποία τα τελευταία χρόνια όπως έχει αναφέρει στα social media της έχει προχωρήσει στην αγορά κατοικιών τις οποίες ανακαινίζει και στη συνέχεια ενοικιάζει, ακολούθησε ένα ακόμη trend του TikTok. Στην ανάρτηση που έκανε φαίνεται να την περικυκλώνει η κάμερα ενώ εκείνη έχει μείνει με τα χέρια ψηλά και αναφέρει: «Arrest me αν το να είσαι κουκλάρα, πετυχημένη και real estate queen είναι έγκλημα».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Δηλώνω ένοχη αξιότιμο δικαστήριο».
Δείτε το βίντεο
@j.touni Δηλώνω ένοχη αξιότιμο δικαστήριο 😅👩🏼⚖️ #fyp #φοργιου #jtouni #βαιραλ #viral ♬ оригинальный звук - VALERIIA | UGC
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