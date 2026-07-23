Η Αναστασία Παντούση ανέβασε φωτογραφίες με ολόσωμο μαγιό από τις διακοπές της: Δεν σ' αλλάζω με καμία εποχή καλοκαιράκι μου
Η Αναστασία Παντούση ανέβασε φωτογραφίες με ολόσωμο μαγιό από τις διακοπές της: Δεν σ' αλλάζω με καμία εποχή καλοκαιράκι μου
Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram τις πόζες της μπροστά από ένα εντυπωσιακό τοπίο
Φωτογραφίες με ολόσωμο μαγιό ανέβασε η Αναστασία Παντούση από τις διακοπές της, δηλώνοντας πως δεν θα άλλαζε το καλοκαίρι με καμία άλλη εποχή του χρόνου.
Η ηθοποιός, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, μοιράστηκε στο Instagram τις πόζες της μπροστά από ένα εντυπωσιακό τοπίο με τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας και τα βράχια γύρω της, χωρίς να αποκαλύπτει πού βρίσκεται.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αναστασία Παντούση πρόσθεσε: «Δεν σ' αλλάζω με καμία εποχή καλοκαιράκι μου...».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, μοιράστηκε στο Instagram τις πόζες της μπροστά από ένα εντυπωσιακό τοπίο με τα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας και τα βράχια γύρω της, χωρίς να αποκαλύπτει πού βρίσκεται.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αναστασία Παντούση πρόσθεσε: «Δεν σ' αλλάζω με καμία εποχή καλοκαιράκι μου...».
Δείτε τις φωτογραφίες
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