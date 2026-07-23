Η Μαριέττα Χρουσαλά με γαλανόλευκο μπικίνι σε παραλία της Μυκόνου, η φωτογραφία της με το σουβλάκι
Η Μαριέττα Χρουσαλά με γαλανόλευκο μπικίνι σε παραλία της Μυκόνου, η φωτογραφία της με το σουβλάκι
Η πρώην παρουσιάστρια πόζαρε με το φαγητό της κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο νησί των ανέμων
Με γαλανόλευκο μπικίνι, ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου πόζαρε η Μαριέττα Χρουσαλά σε παραλία της Μυκόνου.
Η πρώην παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί των ανέμων και θέλησε να ανεβάσει φωτογραφίες δείχνοντας πως είναι μία ημέρα της στη θάλασσα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα φωτογραφήθηκε την ώρα που έτρωγε ένα σουβλάκι, δίπλα στο κύμα.
«Μία μέρα στην παραλία και σνακ», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η πρώην παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί των ανέμων και θέλησε να ανεβάσει φωτογραφίες δείχνοντας πως είναι μία ημέρα της στη θάλασσα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα φωτογραφήθηκε την ώρα που έτρωγε ένα σουβλάκι, δίπλα στο κύμα.
«Μία μέρα στην παραλία και σνακ», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες
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