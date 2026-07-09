Ο Τζον Μπον Τζόβι στην πρώτη του συναυλία μετά την επέμβαση στις φωνητικές του χορδές: Είχα τέσσερα χρόνια να ακούσω τη βουή του κοινού
Ο 64χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε στο κατάμεστο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης
Ο 64χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου στο κατάμεστο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της πρώτης από τις εννέα sold out συναυλίες της περιοδείας Forever Tour. Στη σκηνή βρέθηκαν μαζί του τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, Τίκο Τόρες και Ντέιβιντ Μπράιαν, καθώς και οι Χιου ΜακΝτόναλντ, Τζον Σανκς, Φιλ Χ και Έβερετ Μπράντλεϊ. Η μπάντα παρουσίασε ένα πρόγραμμα διάρκειας άνω των δύο ωρών, ερμηνεύοντας συνολικά 21 τραγούδια από τη δισκογραφία της.
Απευθυνόμενος στους περίπου 20.000 θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο, ο Μπον Τζόβι μίλησε για την επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις. «Είχα τέσσερα χρόνια να ακούσω τη βουή του κοινού και δεν ήξερα αν θα θυμόμουν πώς είναι αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «ευγνώμων για όσα πέρασε». Παράλληλα, ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του, λέγοντας πως οι θεατές ήταν οι «προσωπικοί καλεσμένοι» του, καθώς βρέθηκαν εκεί για να δείξουν την αγάπη και τη συμπαράστασή τους.
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Η συναυλία ξεκίνησε με ένα προηχογραφημένο μήνυμα του συγκροτήματος, ενώ ο Τζον Μπον Τζόβι επέλεξε να κάνει χιούμορ για την περιπέτεια της υγείας του. Ερμηνεύοντας το κλασικό τραγούδι των Beatles «With a Little Help from My Friends», τραγούδησε τον στίχο «τι θα κάνατε αν τραγουδούσα φάλτσα;», κάνοντας με αυτόν τον τρόπο μια αυτοσαρκαστική αναφορά στην επέμβαση στις φωνητικές του χορδές.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ερμήνευσε μεταξύ άλλων τις επιτυχίες «Livin' on a Prayer», «Legendary», «Keep the Faith», «It's My Life», «Wanted Dead or Alive», «Lay Your Hands on Me» και «We Weren't Born to Follow».
@consequence
Bon Jovi performs "Livin' on a Prayer" at the kick-off to their nine date-run at Madison Square Garden, marking their first extended run of shows since Jon Bon Jovi underwent vocal surgery. #bonjovi #jonbonjovi #livinonaprayer♬ original sound - consequence - consequence
@momochan_namichan
💘💘It's my Life💘💘 2026 live in Madison Square Garden, New York . #BonJovi #JonBonJovi #ItsMyLife #MadisonSquareGarden #ClassicRock . Video credit: @ aljo635 (YouTube) .♬ オリジナル楽曲 - にゃんにゃん - にゃんにゃん
@metalneverdie.mnd
Bon Jovi voltou aos palcos, e não foi um retorno qualquer. Na noite de 7 de julho, a banda abriu a Forever Tour no Madison Square Garden, em Nova York, marcando a volta de Jon Bon Jovi ao formato de grandes shows após anos de recuperação vocal. O repertório teve clássicos que atravessaram gerações, incluindo “You Give Love a Bad Name”, “It’s My Life”, “Livin’ on a Prayer” e “Wanted Dead or Alive”, além de músicas mais recentes da banda. Mais do que nostalgia, a estreia teve cara de vitória. Depois de incertezas sobre a voz de Jon e sobre o futuro das turnês, Bon Jovi voltou para um dos palcos mais simbólicos do mundo e transformou o Madison Square Garden em um coral gigante. Quatro décadas depois, os refrões continuam enormes. 👉 Confira a matéria completa: 🌍 metalneverdie.com/bon-jovi-abre-a-forever-tour-no-madison-square-garden-com-classicos-emocao-e-retorno-aos-palcos ▶️radar.metalneverdie.com.br/bon-jovi #BonJovi #JonBonJovi #ForeverTour #MadisonSquareGarden #RockClassico #HardRock #LivinOnAPrayer #ItsMyLife #WantedDeadOrAlive #MetalNeverDie♬ som original - MND Metal Never Die
Όταν οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι μία από τις φωνητικές του χορδές είχε κυριολεκτικά ατροφήσει, η διάγνωση τον ξάφνιασε. Αν και η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, για μεγάλο διάστημα παρέμενε αβέβαιο αν θα μπορούσε να επιστρέψει στις συναυλίες.
Ύστερα από πολυετή αποκατάσταση, ο τραγουδιστής δήλωσε πλέον έχει αποκατασταθεί η υγεία του. «Πήρε περισσότερο χρόνο απ' όσο περίμενα, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Δεν χάσαμε ποτέ την πίστη μας», ανέφερε, ενώ ευχαρίστησε και τα μέλη του συγκροτήματός του, επισημαίνοντας ότι στάθηκαν στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του. Μετά τις εμφανίσεις στο Madison Square Garden, η περιοδεία Forever Tour θα συνεχιστεί έως τις 9 Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: AP
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