Ο Τζον Μπον Τζόβι στην πρώτη του συναυλία μετά την επέμβαση στις φωνητικές του χορδές: Είχα τέσσερα χρόνια να ακούσω τη βουή του κοινού

Ο 64χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε στο κατάμεστο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης

Ο Μπον Τζόβι είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς προέκυψε το πρόβλημα στη φωνή του, καθώς, όπως είχε πει: «Αστειευόμουν συχνά λέγοντας ότι το μόνο πράγμα που είχε μπει ποτέ στη μύτη μου ήταν το δάχτυλό μου. Δεν έκανα ποτέ κάτι που να βλάψει τις φωνητικές μου χορδές. Είμαι εκπαιδευμένος τραγουδιστής. Έχω αφιερωθεί στην τέχνη μου».



Όταν οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι μία από τις φωνητικές του χορδές είχε κυριολεκτικά ατροφήσει, η διάγνωση τον ξάφνιασε. Αν και η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, για μεγάλο διάστημα παρέμενε αβέβαιο αν θα μπορούσε να επιστρέψει στις συναυλίες.



Ύστερα από πολυετή αποκατάσταση, ο τραγουδιστής δήλωσε πλέον έχει αποκατασταθεί η υγεία του. «Πήρε περισσότερο χρόνο απ' όσο περίμενα, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Δεν χάσαμε ποτέ την πίστη μας», ανέφερε, ενώ ευχαρίστησε και τα μέλη του συγκροτήματός του, επισημαίνοντας ότι στάθηκαν στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του. Μετά τις εμφανίσεις στο Madison Square Garden, η περιοδεία Forever Tour θα συνεχιστεί έως τις 9 Σεπτεμβρίου.



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