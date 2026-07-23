Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκανε «βαρκάδα» στη Λίμνη Κόμο και πόζαρε ημίγυμνος στις φωτογραφίες που δημοσίευσε από τις διακοπές του
Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκανε «βαρκάδα» στη Λίμνη Κόμο και πόζαρε ημίγυμνος στις φωτογραφίες που δημοσίευσε από τις διακοπές του
Ο τραγουδιστής ταξίδεψε στην Ιταλία και ανέβασε στιγμιότυπα στο Instagram
Βόλτα στη Λίμνη Κόμο έκανε ο Πέτρος Ιακωβίδης με σκάφος και δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media, μαζί με στιγμιότυπα όπου πόζαρε ημίγυμνος κοιτάζοντας τη θέα από το δωμάτιό του.
Ο τραγουδιστής έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και την Πέμπτη 23 Ιουλίου ανέβασε αρχικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα από τη «βαρκάδα» που έκανε, όπως σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με τον ίδιο να απολαμβάνει το τοπίο, χαμογελώντας παράλληλα στην κάμερα.
Δείτε τη φωτογραφία
Νωρίτερα είχε αναρτήσει στο προφίλ του φωτογραφίες του, στις οποίες απολάμβανε τη θέα της λίμνης από το παράθυρο του δωματίου του, ενώ ήταν ημίγυμνος και φορούσε μόνο το παντελόνι του.
Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε από το ταξίδι του, φωτογραφήθηκε φορώντας μαύρο παντελόνι, ριγέ πουκάμισο και καπέλο στο κεφάλι. «Γαλήνη», σημείωσε στη λεζάντα.
Ο τραγουδιστής έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και την Πέμπτη 23 Ιουλίου ανέβασε αρχικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα από τη «βαρκάδα» που έκανε, όπως σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με τον ίδιο να απολαμβάνει το τοπίο, χαμογελώντας παράλληλα στην κάμερα.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Νωρίτερα είχε αναρτήσει στο προφίλ του φωτογραφίες του, στις οποίες απολάμβανε τη θέα της λίμνης από το παράθυρο του δωματίου του, ενώ ήταν ημίγυμνος και φορούσε μόνο το παντελόνι του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε από το ταξίδι του, φωτογραφήθηκε φορώντας μαύρο παντελόνι, ριγέ πουκάμισο και καπέλο στο κεφάλι. «Γαλήνη», σημείωσε στη λεζάντα.
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