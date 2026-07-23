Το βίντεο του Σάκη Ρουβά με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη από τη Σίφνο: Υπέροχη στιγμή, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται
Το βίντεο του Σάκη Ρουβά με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη από τη Σίφνο: Υπέροχη στιγμή, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται
Ο τραγουδιστής έκανε διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του και συνάντησαν τη συνάδελφό του με την οποία έκαναν βόλτα στο κάστρο
Ένα βίντεο ανέβασε ο Σάκης Ρουβάς από τη Σίφνο, στο οποίο απεικονίζονται η Κάτια Ζυγούλη και η Ρένα Μόρφη μπροστά σε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο νησί για διακοπές με τη σύζυγό του, όπου συνάντησε τη συνάδελφό του, και την Πέμπτη 23 Ιουλίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το Κάστρο της Σίφνου όπου έκαναν βόλτα οι τρεις τους, δηλώνοντας πως η θέα που είχε μπροστά του δεν θα φύγει εύκολα από το μυαλό του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σάκης Ρουβάς έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στην Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται».
Δείτε το βίντεο
Λίγες ημέρες πριν, ο τραγουδιστής έκανε μία ακόμη ανάρτηση, στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok αυτή τη φορά, δείχνοντας στους ακολούθους του ακόμη περισσότερες στιγμές από την απόδραση που έκανε με τη σύζυγό του.
Στην πρώτη φωτογραφία το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιά φορώντας καπέλα και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Σάκης Ρουβάς έκανε μία γκριμάτσα, και στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται το ηλιοβασίλεμα που ο ίδιος παρακολουθούσε μέσα σε σκάφος.
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο νησί για διακοπές με τη σύζυγό του, όπου συνάντησε τη συνάδελφό του, και την Πέμπτη 23 Ιουλίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το Κάστρο της Σίφνου όπου έκαναν βόλτα οι τρεις τους, δηλώνοντας πως η θέα που είχε μπροστά του δεν θα φύγει εύκολα από το μυαλό του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σάκης Ρουβάς έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στην Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται».
Δείτε το βίντεο
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Λίγες ημέρες πριν, ο τραγουδιστής έκανε μία ακόμη ανάρτηση, στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok αυτή τη φορά, δείχνοντας στους ακολούθους του ακόμη περισσότερες στιγμές από την απόδραση που έκανε με τη σύζυγό του.
Στην πρώτη φωτογραφία το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιά φορώντας καπέλα και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Σάκης Ρουβάς έκανε μία γκριμάτσα, και στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται το ηλιοβασίλεμα που ο ίδιος παρακολουθούσε μέσα σε σκάφος.
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