Η Κέλλυ Κελεκίδου πήγε σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Μιλάνο και φωτογραφήθηκε μαζί του
Η Κέλλυ Κελεκίδου πήγε σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Μιλάνο και φωτογραφήθηκε μαζί του
«Υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου», έγραψε η τραγουδίστρια
Σε συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Μιλάνο πήγε η Κέλλυ Κελεκίδου και κατέληξε να φωτογραφίζεται με τον τραγουδιστή.
Η τραγουδίστρια, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Instagram την Πέμπτη 23 Ιουλίου, βρέθηκε στην ιταλική πόλη για να παρακολουθήσει live τον καλλιτέχνη στο πλαίσιο της περιοδείας του «The Romantic Tour» και είχε την τύχη να τον συναντήσει και να ποζάρει μαζί του στην κάμερα.
Στο προφίλ της στην πλατφόρμα, όπως και στο TikTok, ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα αυτή, η οποία θα της μείνει αξέχαστη και στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Αντίο Μιλάνο. Μπρούνο Μαρς ευχαριστούμε για τη μοναδική αυτή εμπειρία. Υπάρχουν συναυλίες που τις θυμάσαι… και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου». Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμιότυπα και από τις βόλτες της στην πόλη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Instagram την Πέμπτη 23 Ιουλίου, βρέθηκε στην ιταλική πόλη για να παρακολουθήσει live τον καλλιτέχνη στο πλαίσιο της περιοδείας του «The Romantic Tour» και είχε την τύχη να τον συναντήσει και να ποζάρει μαζί του στην κάμερα.
Στο προφίλ της στην πλατφόρμα, όπως και στο TikTok, ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα αυτή, η οποία θα της μείνει αξέχαστη και στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Αντίο Μιλάνο. Μπρούνο Μαρς ευχαριστούμε για τη μοναδική αυτή εμπειρία. Υπάρχουν συναυλίες που τις θυμάσαι… και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου». Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμιότυπα και από τις βόλτες της στην πόλη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@kellykelekidouofficial Οι πιο όμορφες στιγμές είναι αυτές που ζείς με τους δικούς σου ανθρώπους!♥️#brunomars #fyp #milano ♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou
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