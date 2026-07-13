Ο Τζον Μπον Τζόβι παραλίγο να πέσει στη σκηνή σε συναυλία, δείτε βίντεο
Ο Τζον Μπον Τζόβι παραλίγο να πέσει στη σκηνή σε συναυλία, δείτε βίντεο
Το περιστατικό συνέβη στο Madison Square Garden, στην πολυαναμενόμενη επιστροφή των Bon Jovi στις ζωντανές εμφανίσεις
Ένα απρόοπτο παραλίγο να σημειωθεί κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Τζον Μπον Τζόβι, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή που ο τραγουδιστής έχασε την ισορροπία του πάνω στη σκηνή.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στην πολυαναμενόμενη επιστροφή των Bon Jovi στις ζωντανές εμφανίσεις, ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας, και συγκεκριμένα λίγο πριν από το φινάλε.
Την ώρα που ο 64χρονος τραγουδιστής ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία «Bad Medicine» του 1988, φάνηκε να χάνει στιγμιαία την ισορροπία του, καθώς ανέβαινε τα σκαλιά που οδηγούσαν σε υπερυψωμένη εξέδρα.
Βίντεο που κατέγραψαν θεατές και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Τζον Μπον Τζόβι να κατεβαίνει από την εξέδρα για να πλησιάσει το κοινό, να χορεύει και να χαιρετά τους θεατές. Επιστρέφοντας προς τα σκαλιά, παραπάτησε για μια στιγμή, ωστόσο κατάφερε να στηριχθεί εγκαίρως, να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει την εμφάνισή του χωρίς διακοπή.
Δείτε το βίντεο
Η συγκεκριμένη συναυλία σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη ζωντανή εμφάνιση των Bon Jovi μετά το 2022, ξεκινώντας παράλληλα την περιοδεία «Forever Tour». Ήταν επίσης η πρώτη από τις συνολικά εννέα προγραμματισμένες εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Madison Square Garden μέσα στον Ιούλιο.
Η επιστροφή του Τζον Μπον Τζόβι είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 2022 υποβλήθηκε σε επέμβαση των φωνητικών του χορδών, γεγονός που είχε θέσει υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο να μπορέσει να τραγουδήσει ξανά. Μετά την επέμβαση ακολούθησε πολύμηνη αποθεραπεία και εντατικά μαθήματα φωνητικής. Στην πρώτη συναυλία της περιοδείας, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι του είχε λείψει η αλληλεπίδραση με το κοινό, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν μαζί του οι Ντέιβιντ Μπράιαν, Τίκο Τόρες, Χιου ΜακΝτόναλντ, Φιλ Χ, Έβερετ Μπράντλεϊ και Τζον Σανκς.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «You Give Love a Bad Name», «It's My Life», «Wanted Dead or Alive», «Who Says You Can't Go Home» και «Livin' on a Prayer», ενώ η βραδιά άνοιξε με μια διασκευή του «With a Little Help From My Friends» των The Beatles.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στην πολυαναμενόμενη επιστροφή των Bon Jovi στις ζωντανές εμφανίσεις, ύστερα από τέσσερα χρόνια απουσίας, και συγκεκριμένα λίγο πριν από το φινάλε.
Την ώρα που ο 64χρονος τραγουδιστής ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία «Bad Medicine» του 1988, φάνηκε να χάνει στιγμιαία την ισορροπία του, καθώς ανέβαινε τα σκαλιά που οδηγούσαν σε υπερυψωμένη εξέδρα.
Βίντεο που κατέγραψαν θεατές και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Τζον Μπον Τζόβι να κατεβαίνει από την εξέδρα για να πλησιάσει το κοινό, να χορεύει και να χαιρετά τους θεατές. Επιστρέφοντας προς τα σκαλιά, παραπάτησε για μια στιγμή, ωστόσο κατάφερε να στηριχθεί εγκαίρως, να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει την εμφάνισή του χωρίς διακοπή.
Δείτε το βίντεο
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Η συγκεκριμένη συναυλία σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη ζωντανή εμφάνιση των Bon Jovi μετά το 2022, ξεκινώντας παράλληλα την περιοδεία «Forever Tour». Ήταν επίσης η πρώτη από τις συνολικά εννέα προγραμματισμένες εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Madison Square Garden μέσα στον Ιούλιο.
Η επιστροφή του Τζον Μπον Τζόβι είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 2022 υποβλήθηκε σε επέμβαση των φωνητικών του χορδών, γεγονός που είχε θέσει υπό αμφισβήτηση το ενδεχόμενο να μπορέσει να τραγουδήσει ξανά. Μετά την επέμβαση ακολούθησε πολύμηνη αποθεραπεία και εντατικά μαθήματα φωνητικής. Στην πρώτη συναυλία της περιοδείας, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι του είχε λείψει η αλληλεπίδραση με το κοινό, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν μαζί του οι Ντέιβιντ Μπράιαν, Τίκο Τόρες, Χιου ΜακΝτόναλντ, Φιλ Χ, Έβερετ Μπράντλεϊ και Τζον Σανκς.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «You Give Love a Bad Name», «It's My Life», «Wanted Dead or Alive», «Who Says You Can't Go Home» και «Livin' on a Prayer», ενώ η βραδιά άνοιξε με μια διασκευή του «With a Little Help From My Friends» των The Beatles.
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