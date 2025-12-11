Ο Τζόνι Ντεπ αναλαμβάνει την πρώτη αγγλική κινηματογραφική διασκευή του «Μετρ και Μαργαρίτα»

αγγλική κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «Μετρ και Μαργαρίτα» αναλαμβάνει ο Τζόνι Ντεπ

Johnny Depp Sets First English-Language Adaptation of Mikhail Bulgakov’s Classic ‘The Master and Margarita’ https://t.co/nPvffszoTs — Variety (@Variety) December 10, 2025

Την πρώτηΟ ηθοποιός θα βρίσκεται στην παραγωγή και ίσως θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη αγγλική κινηματογραφική διασκευή του κλασικού έργου του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ. Η ταινία αυτή θα αποτελέσει την πρώτη προσπάθεια μεταφοράς του διάσημου ρωσικού μυθιστορήματος σε αγγλική γλώσσα, και η ανακοίνωσή της έγινε στο πλαίσιο του Red Sea Film Festival στη Σαουδική Αραβία.Η παραγωγή πραγματοποιείται από την IN.2 Film, την εταιρεία παραγωγής του Ντεπ, σε συνεργασία με την εκτελεστική παραγωγό της ταινίας «Jeanne du Barry», Σβετλάνα Ντάλι, και την Γκρέις Λοχ. Μαζί τους, θα βρίσκονται επίσης οι Στίβεν Ντιούτερς και Στίβεν Μάλιντ. Το φιλμ είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει ακόμη σκηνοθέτη.Το μυθιστόρημα του Μπουλγκάκοφ, που δημοσιεύτηκε τη δεκαετία του 1960, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα της ρωσικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, και παρόλο που έχουν υπάρξει αρκετές απόπειρες κινηματογραφικής μεταφοράς του, καμία από αυτές δεν έχει ολοκληρωθεί σε αγγλική γλώσσα. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει σκηνοθέτες όπως οι Ρομάν Πολάνσκι, Φεντερίκο Φελίνι, Τέρι Γκίλιαμ και Μπαζ Λούρμαν.Αυτή η νέα ταινία αποτελεί το επόμενο βήμα στη συνεργασία της Ντάλι με την IN.2 του Τζόνι Ντεπ, μετά την εκτελεστική παραγωγή της «Jeanne du Barry» και την ταινία «Modì: Three Days on the Wing of Madness». Ο ηθοποιός, ο οποίος ανακάμπτει από τις νομικές του διαμάχες και κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά στο Χόλιγουντ. Εκτός από το «Μέτρ και Μαργαρίτα», είναι σε τελικές συζητήσεις για τον ρόλο του Εμπενέζερ Σκρουτζ στη σκοτεινή διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» από την Paramount Pictures και θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία δράσης «Day Drinker» μαζί με την Πενελόπ Ε Κρουζ.Το μυθιστόρημα «Ο μετρ και η Μαργαρίτα» του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του μύθου του Φάουστ, τοποθετημένη στη Μόσχα της δεκαετίας του 1930. Μέσα από την ιστορία της Μαργαρίτας, που συμφωνεί να παραδώσει την ψυχή της στον Διάβολο για να ξανασυναντήσει τον αγαπημένο της, ο συγγραφέας μεταφέρει τους αναγνώστες σε μια εποχή που η λογοκρισία και η πολιτική καταπίεση κυριαρχούν. Η αφήγηση συνδυάζει τον ρεαλισμό με τον σουρεαλισμό, παρουσιάζοντας χαρακτήρες όπως ο διαβολικός Γουόλάντ και ο ανυπότακτος μετρ, που εμπλέκονται σε συγκρούσεις που αναδεικνύουν τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα πάθη.: Shutterstock