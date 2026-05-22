Τζόνι Ντεπ: Πρεμιέρα το 2027 για το «Day Drinker»
Η Lionsgate ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του «Day Drinker», με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Μαρτίου του 2027.
Aρχικά, για τη συγκεκριμένη ημερομηνία είχε προγραμματιστεί η κυκλοφορία του πρώτου μέρους του βιβλικού έπους του Μελ Γκίμπσον, το οποίο όμως μετατέθηκε για τον Μάιο της ίδιας χρονιάς. Στο καστ του φιλμ, μαζί με τον Ντεπ, συμμετέχουν η Μάντλιν Κλάιν και η Πενέλοπε Κρουζ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μαρκ Γουέμπ και το σενάριο ο Ζακ Ντιν.
Η ιστορία ακολουθεί μια μπαργούμαν που εργάζεται σε ιδιωτικό γιοτ (Κλάιν) και έρχεται σε επαφή με έναν μυστηριώδη επισκέπτη (Ντεπ), με τους δύο να εμπλέκονται σταδιακά σε μια υπόθεση που σχετίζεται με μια σκοτεινή εγκληματική φιγούρα (Κρουζ), συνδεόμενοι με τρόπους που, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί «κανείς δεν περιμένει».
Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Μπασίλ Ιβάνικ και Ερικα Λι, γνωστοί από το franchise του «John Wick» για τη Lionsgate, μαζί με τους Ανταμ Κολμπρένερ, τον σεναριογράφο και τον Νέιθαν Καχέιν. Σύμφωνα με το Deadline, πρόκειται για την τέταρτη συνεργασία του Τζόνι Ντεπ και της Πενέλοπε Κρουζ στη μεγάλη οθόνη, καθώς στο παρελθόν έχουν συμπρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express». Η 30West έχει αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή και συνεργάζεται με τη Lionsgate για την προώθηση του πρότζεκτ, το οποίο αποτελεί παραγωγή των εταιρειών Thunder Road, IN.2 και Nostromo.
Στην πρώτη φωτογραφία από το «Day Drinker», ο διάσημος ηθοποιός παρουσιάστηκε με εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Στην εικόνα από το σετ που δημοσίευσε η Lionsgate, φαίνεται ο Τζόνι Ντεπ εντελώς αλλαγμένος σε σχέση με την εικόνα που έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές του. Εντύπωση προκαλούν τα μακριά γκρίζα μαλλιά και τα γένια του, ενώ φαίνεται πως φορά ανοιχτόχρωμους φακούς επαφής.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Johnny Depp and Penélope Cruz’s action thriller "Day Drinker" will premiere in theaters on March 26, 2027.https://t.co/J60eBj8hdM— Variety (@Variety) May 21, 2026
