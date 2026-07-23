Τζένη Μπότση για τα γενέθλιά της: «Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή», η έκπληξη που της έκαναν
Τζένη Μπότση για τα γενέθλιά της: «Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή», η έκπληξη που της έκαναν
Η ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της την Τρίτη 21 Ιουλίου και οι φίλοι της εμφανίστηκαν ξαφνικά στο σπίτι της για να της τραγουδήσουν και να σβήσουν μαζί της το κεράκι στην τούρτα της
Το 54ο έτος της ζωής της υποδέχτηκε η Τζένη Μπότση και δημοσίευσε στα social media της βίντεο από την έκπληξη που της έκαναν οι φίλοι της.
Η ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της την Τρίτη 21 Ιουλίου και, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Instagram, η παρέα της εμφανίστηκε ξαφνικά στο σπίτι της στην αλλαγή της ημέρας, κρατώντας μία τούρτα με αστεία φωτογραφία της, τραγουδώντας για εκείνη μέχρι να σβήσει το κερί και να κάνει την ευχή της.
Η Τζένη Μπότση ξεκίνησε να περιγράφει όλα όσα συνέβησαν, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της για το πρώτο βίντεο: «Το χρονικό των γενεθλίων μου 21/07/2026. Η συμμορία ήρθε σπίτι μου χωρίς να έχω ΙΔΕΑ και μόλις άλλαξε η μέρα το κατάλαβε όλη η γειτονιά».
Δείτε το βίντεο
Για το δεύτερο βίντεο που ακολούθησε, σημείωσε: «Το πιο αστείο σβήσιμο κεριών. Μπορεί να έχει ένα η τούρτα αλλά το κοντέρ έγραψε 54».
Στην τρίτη φωτογραφία όπου φαίνεται η φωτογραφία που επέλεξαν οι φίλοι της για την τούρτα, εξήγησε με χιούμορ: «Η φωτογραφία είναι από τη βραδιά της Eurovision. Η αγωνία για το αποτέλεσμα είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο μου…και οι φίλοι μου (not) με έβγαζαν φωτογραφίες ….(λίγη ντροπή δε βλάπτει)».
Στη συνέχεια, η Τζένη Μπότση ανέφερε πως από τη φασαρία ξύπνησε η κόρη της η οποία κοιμόταν και έτσι κατέληξαν να τραγουδούν όλοι μαζί ξανά για να σβήσει άλλη μία φορά το κεράκι μαζί της: «Με τούτα και με εκείνα ξύπνησε το παιδί μου και επαναλάβαμε το σβήσιμο των κεριών με την Αλίκη στην αγκαλιά μου κάνοντας την επισήμανση για την τούρτα: δεν ταιριάζει το για πάντα νέα με τη φωτογραφία και την Ανδρομάχη να εξηγεί στο 6χρονο, στις 12:17, το σχήμα οξύμωρο», έγραψε και μοιράστηκε φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της.
Η ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της την Τρίτη 21 Ιουλίου και, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Instagram, η παρέα της εμφανίστηκε ξαφνικά στο σπίτι της στην αλλαγή της ημέρας, κρατώντας μία τούρτα με αστεία φωτογραφία της, τραγουδώντας για εκείνη μέχρι να σβήσει το κερί και να κάνει την ευχή της.
Η Τζένη Μπότση ξεκίνησε να περιγράφει όλα όσα συνέβησαν, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της για το πρώτο βίντεο: «Το χρονικό των γενεθλίων μου 21/07/2026. Η συμμορία ήρθε σπίτι μου χωρίς να έχω ΙΔΕΑ και μόλις άλλαξε η μέρα το κατάλαβε όλη η γειτονιά».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Για το δεύτερο βίντεο που ακολούθησε, σημείωσε: «Το πιο αστείο σβήσιμο κεριών. Μπορεί να έχει ένα η τούρτα αλλά το κοντέρ έγραψε 54».
Στην τρίτη φωτογραφία όπου φαίνεται η φωτογραφία που επέλεξαν οι φίλοι της για την τούρτα, εξήγησε με χιούμορ: «Η φωτογραφία είναι από τη βραδιά της Eurovision. Η αγωνία για το αποτέλεσμα είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο μου…και οι φίλοι μου (not) με έβγαζαν φωτογραφίες ….(λίγη ντροπή δε βλάπτει)».
Στη συνέχεια, η Τζένη Μπότση ανέφερε πως από τη φασαρία ξύπνησε η κόρη της η οποία κοιμόταν και έτσι κατέληξαν να τραγουδούν όλοι μαζί ξανά για να σβήσει άλλη μία φορά το κεράκι μαζί της: «Με τούτα και με εκείνα ξύπνησε το παιδί μου και επαναλάβαμε το σβήσιμο των κεριών με την Αλίκη στην αγκαλιά μου κάνοντας την επισήμανση για την τούρτα: δεν ταιριάζει το για πάντα νέα με τη φωτογραφία και την Ανδρομάχη να εξηγεί στο 6χρονο, στις 12:17, το σχήμα οξύμωρο», έγραψε και μοιράστηκε φωτογραφίες αγκαλιά με την κόρη της.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η ηθοποιός ευχαρίστησε τους φίλους της για την έκπληξη και τις όμορφες αναμνήσεις που της χάρισαν: «Είστε δυνατή ομάδα. Σας ευχαριστώ για όλα. Κυρίως για τα γέλια τις πιο δύσκολες στιγμές. Και κάπως έτσι υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς ντροπή. Μόνο με αγάπη», σημείωσε.
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