Τζένη Μπότση για τα γενέθλιά της: «Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή», η έκπληξη που της έκαναν

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η ηθοποιός ευχαρίστησε τους φίλους της για την έκπληξη και τις όμορφες αναμνήσεις που της χάρισαν: «Είστε δυνατή ομάδα. Σας ευχαριστώ για όλα. Κυρίως για τα γέλια τις πιο δύσκολες στιγμές. Και κάπως έτσι υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς ντροπή. Μόνο με αγάπη», σημείωσε.