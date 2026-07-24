Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί, επιχειρούν 45 πυροσβέστες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κορωπί

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί, επιχειρούν 45 πυροσβέστες

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλούνται κατοικίες

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί, επιχειρούν 45 πυροσβέστες
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 24/7 σε περιοχή του Κορωπίου. 

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πεισιστράτου, στην περιοχή Καρελλάς του Δήμου Κρωπίας.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
UPD:

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