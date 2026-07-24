Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί, επιχειρούν 45 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 24/7 σε περιοχή του Κορωπίου.Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πεισιστράτου, στην περιοχή Καρελλάς του Δήμου Κρωπίας.Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.