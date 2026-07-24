Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί, επιχειρούν 45 πυροσβέστες
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί, επιχειρούν 45 πυροσβέστες
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν απειλούνται κατοικίες
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 24/7 σε περιοχή του Κορωπίου.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πεισιστράτου, στην περιοχή Καρελλάς του Δήμου Κρωπίας.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πεισιστράτου, στην περιοχή Καρελλάς του Δήμου Κρωπίας.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
UPD:
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