Η Έλσα Χοσκ απέκτησε το δεύτερο παιδί της
Η Έλσα Χοσκ απέκτησε το δεύτερο παιδί της
Το διάσημο μοντέλο γέννησε κορίτσι και μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες με το νεογέννητο
Το δεύτερο παιδί της απέκτησε η Έλσα Χοσκ, όπως αποκάλυψε με μία ανάρτηση στο Instagram.
Το διάσημο μοντέλο, γνωστό στο ευρύ κοινό ως αγγελάκι της Victoria Secret, την Τετάρτη 22 Ιουλίου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με το νεογέννητο μωρό, το οποίο είναι κορίτσι.
Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της ανακοίνωσε και το όνομα που της έδωσε με τον σύντροφό της: «Το μικρό μας λουλουδένιο νεραϊδάκι, η Φλόρα Μπλου είναι επιτέλους εδώ. Γεννήθηκε στον κήπο, κάτω από το φεγγάρι, τα αστέρια και το μαγικό μας ανθισμένο δέντρο», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Χοσκ βρίσκεται σε σχέση με τον Τομ Ντέιλι από τις αρχές του 2015. Τον Φεβρουάριο του 2021 απέκτησαν την πρώτη τους κόρη και τέσσερα χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2025, οι δύο γονείς αρραβωνιάστηκαν. Η ανακοίνωση πως περίμεναν το δεύτερο παιδί τους έγινε τον Απρίλιο του 2026, με τη Χοσκ να σημειώνει στη λεζάντα ανάρτησής της: «Μεγαλώνω ένα μικρό πλασματάκι εδώ και έξι μήνες».
Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται η ίδια με τη φουσκωμένη της κοιλιά και δίπλα η πρωτότοκη κόρη της κοιτάζοντας τη δική της, ενώ έπειτα μοιράστηκε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από την εγκυμοσύνη της.
Το διάσημο μοντέλο, γνωστό στο ευρύ κοινό ως αγγελάκι της Victoria Secret, την Τετάρτη 22 Ιουλίου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με το νεογέννητο μωρό, το οποίο είναι κορίτσι.
Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της ανακοίνωσε και το όνομα που της έδωσε με τον σύντροφό της: «Το μικρό μας λουλουδένιο νεραϊδάκι, η Φλόρα Μπλου είναι επιτέλους εδώ. Γεννήθηκε στον κήπο, κάτω από το φεγγάρι, τα αστέρια και το μαγικό μας ανθισμένο δέντρο», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Χοσκ βρίσκεται σε σχέση με τον Τομ Ντέιλι από τις αρχές του 2015. Τον Φεβρουάριο του 2021 απέκτησαν την πρώτη τους κόρη και τέσσερα χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2025, οι δύο γονείς αρραβωνιάστηκαν. Η ανακοίνωση πως περίμεναν το δεύτερο παιδί τους έγινε τον Απρίλιο του 2026, με τη Χοσκ να σημειώνει στη λεζάντα ανάρτησής της: «Μεγαλώνω ένα μικρό πλασματάκι εδώ και έξι μήνες».
Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται η ίδια με τη φουσκωμένη της κοιλιά και δίπλα η πρωτότοκη κόρη της κοιτάζοντας τη δική της, ενώ έπειτα μοιράστηκε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από την εγκυμοσύνη της.
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