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Μεγάλη έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής: Πάνω από 104.000 επιβάτες αναχωρούν το τριήμερο
Μεγάλη έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής: Πάνω από 104.000 επιβάτες αναχωρούν το τριήμερο
Στα 227 τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με την κίνηση να κορυφώνεται την Παρασκευή
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, με 104.056 επιβάτες να αναμένεται να αναχωρήσουν το τριήμερο, από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου, από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρωνικού, της Ραφήνας και του Λαυρίου.
Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 227 δρομολόγια, ενώ η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφεται την Παρασκευή, όταν εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 41.791 επιβάτες. Το Σάββατο αναμένονται 36.904 επιβάτες και την Κυριακή άλλοι 25.361.
Τη μεγαλύτερη πίεση δέχεται, όπως είναι αναμενόμενο, το λιμάνι του Πειραιά. Από την πύλη Τζελέπη προβλέπεται να αναχωρήσουν συνολικά 61.486 επιβάτες με 68 δρομολόγια μέσα στο τριήμερο. Ειδικότερα, την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με 22.435 επιβάτες, το Σάββατο 24 δρομολόγια με 22.759 επιβάτες και την Κυριακή 22 δρομολόγια με 16.292 επιβάτες.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Συνολικά, από την Παρασκευή έως την Κυριακή, υπολογίζεται ότι θα ταξιδέψουν 9.786 επιβάτες. Την Παρασκευή αναμένονται 4.207 επιβάτες, το Σάββατο 3.430 και την Κυριακή 2.149, με τα συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά και τα ταχύπλοα να εκτελούν πυκνά δρομολόγια.
Στη Ραφήνα, η συνολική εκτιμώμενη κίνηση του τριημέρου φθάνει τους 23.085 επιβάτες. Η Παρασκευή είναι και εδώ η ημέρα με τη μεγαλύτερη έξοδο, καθώς 10.256 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν με 15 δρομολόγια. Το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια για 8.000 επιβάτες και την Κυριακή άλλα 14 για 4.829 επιβάτες.
Από το Λαύριοαναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 9.699 επιβάτες. Την Παρασκευή η κίνηση υπολογίζεται σε 4.893 επιβάτες με 13 δρομολόγια, το Σάββατο σε 2.715 επιβάτες με επτά δρομολόγια και την Κυριακή σε 2.091 επιβάτες με 13 δρομολόγια.
Συνολικά, μόνο μέσα σε τρεις ημέρες, πάνω από 104.000 ταξιδιώτες θα περάσουν από τις πύλες των τεσσάρων λιμανιών, αποτυπώνοντας την κορύφωση της θερινής εξόδου καθώς ο Ιούλιος πλησιάζει στο τέλος του και το κύριο κύμα των καλοκαιρινών αδειών βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.
Από το σύνολο των επιβατών, σχεδόν έξι στους δέκα, 61.486 άτομα, αναχωρούν από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας στην ακτοπλοϊκή κίνηση.
Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 227 δρομολόγια, ενώ η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφεται την Παρασκευή, όταν εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 41.791 επιβάτες. Το Σάββατο αναμένονται 36.904 επιβάτες και την Κυριακή άλλοι 25.361.
Τη μεγαλύτερη πίεση δέχεται, όπως είναι αναμενόμενο, το λιμάνι του Πειραιά. Από την πύλη Τζελέπη προβλέπεται να αναχωρήσουν συνολικά 61.486 επιβάτες με 68 δρομολόγια μέσα στο τριήμερο. Ειδικότερα, την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με 22.435 επιβάτες, το Σάββατο 24 δρομολόγια με 22.759 επιβάτες και την Κυριακή 22 δρομολόγια με 16.292 επιβάτες.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Συνολικά, από την Παρασκευή έως την Κυριακή, υπολογίζεται ότι θα ταξιδέψουν 9.786 επιβάτες. Την Παρασκευή αναμένονται 4.207 επιβάτες, το Σάββατο 3.430 και την Κυριακή 2.149, με τα συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά και τα ταχύπλοα να εκτελούν πυκνά δρομολόγια.
Στη Ραφήνα, η συνολική εκτιμώμενη κίνηση του τριημέρου φθάνει τους 23.085 επιβάτες. Η Παρασκευή είναι και εδώ η ημέρα με τη μεγαλύτερη έξοδο, καθώς 10.256 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν με 15 δρομολόγια. Το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια για 8.000 επιβάτες και την Κυριακή άλλα 14 για 4.829 επιβάτες.
Από το Λαύριοαναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 9.699 επιβάτες. Την Παρασκευή η κίνηση υπολογίζεται σε 4.893 επιβάτες με 13 δρομολόγια, το Σάββατο σε 2.715 επιβάτες με επτά δρομολόγια και την Κυριακή σε 2.091 επιβάτες με 13 δρομολόγια.
Συνολικά, μόνο μέσα σε τρεις ημέρες, πάνω από 104.000 ταξιδιώτες θα περάσουν από τις πύλες των τεσσάρων λιμανιών, αποτυπώνοντας την κορύφωση της θερινής εξόδου καθώς ο Ιούλιος πλησιάζει στο τέλος του και το κύριο κύμα των καλοκαιρινών αδειών βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.
Από το σύνολο των επιβατών, σχεδόν έξι στους δέκα, 61.486 άτομα, αναχωρούν από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας στην ακτοπλοϊκή κίνηση.
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