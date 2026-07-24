Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο

Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες

Υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός

Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της εθνικής οδού και συγκεκριμένα μεταξύ Καμένων Βούρλων και Καινούργιου.

Σύμφωνα με το LamiaReport το τρακτέρ εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων με το μαύρο αγροτικό όχημα να είναι πίσω του ως συνοδευτικό όχημα, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, φάρους κλπ.

Δυστυχώς, ο ηλικιωμένος οδηγός του πράσινου αγροτικού δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα το συνοδευτικό όχημα για να το προσπεράσει, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του.

Το ευτύχημα είναι ότι υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες
Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες
Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες
Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες
Τροχαίο σε παράδρομο της εθνικής οδού στη Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγός έπεσε σε αγροτικό που έκανε εργασίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

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