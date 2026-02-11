Μαριέττα Χρουσαλά για τα 50ά γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα: Είσαι τα πάντα για μένα
Μαριέττα Χρουσαλά Λέων Πατίτσας

Η πρώην παρουσιάστρια έστειλε και δημόσια τις ευχές της στον σύζυγό της

Μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Λέοντα Πατίτσα έκανε η Μαριέττα Χρουσαλά με αφορμή τα 50ά του γενέθλια. Η πρώην παρουσιάστρια ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της, στην οποία οι δύο τους απαθανατίζονται αγκαλιασμένοι.

Η Μαριέττα Χρουσάλα συνόδευσε την εικόνα με ένα σύντομο κείμενο, τονίζοντας πως ο άντρας της είναι τα πάντα για εκείνη. Όπως έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της: «Ένα κλικ, τόσα συναισθήματα, τόση αγάπη, τόσες αναμνήσεις, ατελείωτες ιστορίες, μία οικογένεια, τρία παιδιά, εκατοντάδες φίλοι! 50 χρόνια! Είσαι τα πάντα μου».

