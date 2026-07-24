Εθελοντική Αιμοδοσία στο Metropolitan Hospital - Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026

Το Metropolitan Hospital, σε συνεργασία με το Τζάνειο Νοσοκομείο, διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, 10:00 -14:00 με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου