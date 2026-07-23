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Τζένιφερ Λόπεζ: Αυτό που κάνει έναν άντρα σέξι δεν είναι τα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά τζετ, είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη
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Τζένιφερ Λόπεζ Dolce & Gabbana

Τζένιφερ Λόπεζ: Αυτό που κάνει έναν άντρα σέξι δεν είναι τα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά τζετ, είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη

Η τραγουδίστρια στο τελευταίο σόου του οίκου Dolce & Gabbana που πραγματοποιήθηκε στην Ταορμίνα αποκάλυψε τι είναι αυτό που πιστεύει πως κάνει έναν άντρα αυτόματα πιο ελκυστικό

Τζένιφερ Λόπεζ: Αυτό που κάνει έναν άντρα σέξι δεν είναι τα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά τζετ, είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη
Ιωάννα Μαρίνου
55 ΣΧΟΛΙΑ
Τι θεωρεί πως κάνει έναν άντρα να φαίνεται σέξι εξομολογήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας πως δεν έχει να κάνει με το αυτοκίνητο που οδηγεί ή με το αν έχει ιδιωτικό τζετ, αλλά με το αν πλένει τα πιάτα όταν αισθάνεται εκείνη κουρασμένη.

Η τραγουδίστρια στο τελευταίο σόου του οίκου Dolce & Gabbana που πραγματοποιήθηκε στην Ταορμίνα, όπου εντυπωσίασε ερμηνεύοντας τις επιτυχίες και με τον χορό της, σταμάτησε για λίγο να τραγουδά και, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Page Six, δήλωσε: «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν. Μερικές φορές αυτό είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό; Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Πραγματικά, δεν είναι.  Παρόλο που αυτά είναι ωραία».

Αμέσως μετά εξήγησε τι είναι αυτό που πιστεύει πως κάνει έναν άντρα αυτόματα πιο ελκυστικό: «Είναι το να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή το να πλένουν τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σέξι. Αυτό είναι που αποκαλώ σέξι», είπε με το πλήθος να την χειροκροτά.

Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
55 ΣΧΟΛΙΑ

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