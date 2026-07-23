Τζένιφερ Λόπεζ: Αυτό που κάνει έναν άντρα σέξι δεν είναι τα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά τζετ, είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη