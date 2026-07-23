Μετά την ακρίδα, χρυσόμυγα τρόμαξε τη Θάλεια Ματίκα στη σκηνή: Επιστροφή στην άγρια φύση, είπε στον Τάσο Ιορδανίδη, δείτε βίντεο

το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου

Αυτή ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που η παράσταση διακόπηκε εξαιτίας λόγω απροόπτου . Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο Κιλκίς, μια ακρίδα είχε κάνει την εμφάνισή της στη σκηνή, με το ζευγάρι να μοιράζεται αργότερα το σχετικό βίντεο στα social media, κάνοντας λόγο για μια «

».

Τότε, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας προς την ακρίδα: «

;».

Στην προσπάθειά του να παγιδεύσει το έντομο χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι από τα σκηνικά, λέρωσε τον καναπέ της παράστασης, με τη Θάλεια Ματίκα να αντιδρά λέγοντας: «

».

Ο ηθοποιός απάντησε: «

».

Όταν το περιστατικό ολοκληρώθηκε, η Θάλεια Ματίκα είπε ειρωνικά: «

», με τον Τάσο Ιορδανίδη να ανταπαντά: «

», ενώ το κοινό παρακολουθούσε γελώντας.

Βλέποντας τη σύζυγό του να παραμένει αναστατωμένη, ο ηθοποιός έκλεισε τη συζήτηση απευθυνόμενος στην ακρίδα: «

».