Μετά την ακρίδα, χρυσόμυγα τρόμαξε τη Θάλεια Ματίκα στη σκηνή: Επιστροφή στην άγρια φύση, είπε στον Τάσο Ιορδανίδη, δείτε βίντεο
Μετά την ακρίδα, χρυσόμυγα τρόμαξε τη Θάλεια Ματίκα στη σκηνή: Επιστροφή στην άγρια φύση, είπε στον Τάσο Ιορδανίδη, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός διέκοψε ξανά την παράσταση όταν αντιλήφθηκε την παρουσία ενός εντόμου
Αντιμέτωπη ξανά με ένα έντομο στη σκηνή ήρθε η Θάλεια Ματίκα, καθώς μετά την ακρίδα που την είχε τρομάξει κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης, αυτή τη φορά εμφανίστηκε μία χρυσόμυγα, που προκάλεσε την αντίδρασή της.
Μετά το περιστατικό στο Κιλκίς, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Τάσος Ιορδανίδης που κάνουν περιοδεία με το έργο «Θέλω να μου Κρατάς το Χέρι», έπαιξαν το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου στην Καρδίτσα.
Ενώ οι δύο τους βρίσκονταν στη σκηνή, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα social media, μια χρυσόμυγα εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να τρομάξει και να διακόψει για λίγο τη ροή του έργου.
Η Θάλεια Ματίκα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και, εμφανώς ταραγμένη και φώναξε προς τον Τάσο Ιορδανίδη: «Συγγνώμη. Πάρ' το», ενώ εκείνος είχε ήδη σηκωθεί από το έδαφος, όπου βρίσκονταν καθισμένοι λόγω των απαιτήσεων του ρόλου, για να την βοηθήσει. Αμέσως μετά, η ηθοποιός είπε: «Έφυγε από τη φωνή μου» αναφερόμενη στο έντομο. Με χιούμορ, ο Τάσος Ιορδανίδης σχολίασε: «Κάπως έτσι με αντιμετωπίζει και εμένα στο σπίτι», προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα των θεατών.
Η Θάλεια Ματίκα συνέχισε λέγοντας: «Επιστροφή στην άγρια φύση, κάτσε», με τον σύζυγό της να απαντά: «Σιγά ρε Ιντιάνα Τζόουνς, μην βρεις και τον χαμένο θησαυρό, να τον μοιραστούμε άμα είναι». Παρότι το έντομο απομακρύνθηκε, η ηθοποιός χρειάστηκε λίγα λεπτά για να ηρεμήσει.
Δείτε το βίντεο
Αυτή ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που η παράσταση διακόπηκε εξαιτίας λόγω απροόπτου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο Κιλκίς, μια ακρίδα είχε κάνει την εμφάνισή της στη σκηνή, με το ζευγάρι να μοιράζεται αργότερα το σχετικό βίντεο στα social media, κάνοντας λόγο για μια «απρόσμενη guest εμφάνιση». Τότε, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας προς την ακρίδα: «Θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;».
Στην προσπάθειά του να παγιδεύσει το έντομο χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι από τα σκηνικά, λέρωσε τον καναπέ της παράστασης, με τη Θάλεια Ματίκα να αντιδρά λέγοντας: «Άχρηστος ρε π@@στ@. Γέμισε το κρεβάτι γ@μώ το κέρατό μου». Ο ηθοποιός απάντησε: «Ναι αλλά είμαι αποτελεσματικός. Το θέμα είναι πώς θα το αναποδογυρίσουμε. Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια. Γίναμε ρεζίλι στην κεντρική Μακεδονία».
Όταν το περιστατικό ολοκληρώθηκε, η Θάλεια Ματίκα είπε ειρωνικά: «Τάσο; Πάλεψες με τα τέρατα ρε», με τον Τάσο Ιορδανίδη να ανταπαντά: «Με πιρούνι ρε, ούτε ο Δαδακαρίδης στον Ηρακλή Μαινόμενο πέρσι. Πες ότι είναι μέρος της παράστασης και είναι AI», ενώ το κοινό παρακολουθούσε γελώντας. Βλέποντας τη σύζυγό του να παραμένει αναστατωμένη, ο ηθοποιός έκλεισε τη συζήτηση απευθυνόμενος στην ακρίδα: «Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία».
Μετά το περιστατικό στο Κιλκίς, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Τάσος Ιορδανίδης που κάνουν περιοδεία με το έργο «Θέλω να μου Κρατάς το Χέρι», έπαιξαν το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου στην Καρδίτσα.
Ενώ οι δύο τους βρίσκονταν στη σκηνή, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα social media, μια χρυσόμυγα εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να τρομάξει και να διακόψει για λίγο τη ροή του έργου.
Η Θάλεια Ματίκα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και, εμφανώς ταραγμένη και φώναξε προς τον Τάσο Ιορδανίδη: «Συγγνώμη. Πάρ' το», ενώ εκείνος είχε ήδη σηκωθεί από το έδαφος, όπου βρίσκονταν καθισμένοι λόγω των απαιτήσεων του ρόλου, για να την βοηθήσει. Αμέσως μετά, η ηθοποιός είπε: «Έφυγε από τη φωνή μου» αναφερόμενη στο έντομο. Με χιούμορ, ο Τάσος Ιορδανίδης σχολίασε: «Κάπως έτσι με αντιμετωπίζει και εμένα στο σπίτι», προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα των θεατών.
Η Θάλεια Ματίκα συνέχισε λέγοντας: «Επιστροφή στην άγρια φύση, κάτσε», με τον σύζυγό της να απαντά: «Σιγά ρε Ιντιάνα Τζόουνς, μην βρεις και τον χαμένο θησαυρό, να τον μοιραστούμε άμα είναι». Παρότι το έντομο απομακρύνθηκε, η ηθοποιός χρειάστηκε λίγα λεπτά για να ηρεμήσει.
Δείτε το βίντεο
Αυτή ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που η παράσταση διακόπηκε εξαιτίας λόγω απροόπτου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο Κιλκίς, μια ακρίδα είχε κάνει την εμφάνισή της στη σκηνή, με το ζευγάρι να μοιράζεται αργότερα το σχετικό βίντεο στα social media, κάνοντας λόγο για μια «απρόσμενη guest εμφάνιση». Τότε, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας προς την ακρίδα: «Θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;».
Στην προσπάθειά του να παγιδεύσει το έντομο χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι από τα σκηνικά, λέρωσε τον καναπέ της παράστασης, με τη Θάλεια Ματίκα να αντιδρά λέγοντας: «Άχρηστος ρε π@@στ@. Γέμισε το κρεβάτι γ@μώ το κέρατό μου». Ο ηθοποιός απάντησε: «Ναι αλλά είμαι αποτελεσματικός. Το θέμα είναι πώς θα το αναποδογυρίσουμε. Εδώ οι άνθρωποι θα το έπιαναν από τα μουστάκια. Γίναμε ρεζίλι στην κεντρική Μακεδονία».
Όταν το περιστατικό ολοκληρώθηκε, η Θάλεια Ματίκα είπε ειρωνικά: «Τάσο; Πάλεψες με τα τέρατα ρε», με τον Τάσο Ιορδανίδη να ανταπαντά: «Με πιρούνι ρε, ούτε ο Δαδακαρίδης στον Ηρακλή Μαινόμενο πέρσι. Πες ότι είναι μέρος της παράστασης και είναι AI», ενώ το κοινό παρακολουθούσε γελώντας. Βλέποντας τη σύζυγό του να παραμένει αναστατωμένη, ο ηθοποιός έκλεισε τη συζήτηση απευθυνόμενος στην ακρίδα: «Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα