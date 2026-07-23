Τι μπορεί να δώσει στον Αρη ο Ντέλε Μπασίρου

Ο Αρης χρειάζονταν έναν μέσο με καλύτερα αμυντικά χαρακτηριστικά από αυτά του Ράτσιτς, μεγαλύτερη σταθερότητα στις αποφάσεις και την απόδοση από τον Χόνγκλα και υψηλότερες εντάσεις από τον Γένσεν





Στα 26 του χρόνια ο Ντέλε-Μπασίρου διαθέτει ποδοσφαιρική παιδεία καθώς θήτευσε στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι και προέρχεται από γεμάτη σεζόν με τη Γκεντσλερμπιρλιγκί στην Τουρκία.







Τα περσινά του στατιστικά, όσο αφορά τις επιθετικές επιδόσεις, ήταν «κενά»: δεν σκόραρε κι έδωσε μόνο μία ασίστ.



Πέρσι στην «Γκεντσλέρ» ήταν ο συνδετικός κρίκος της άμυνας με τη μεσαία γραμμή, κάνοντας όλη τη «βρώμικη» δουλειά.







Κατέγραψε 37 επιτυχημένα τάκλιν και κέρδισε 38 φάουλ από τους αντιπάλους του.



Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό του, όμως, ήταν άλλο: σε 28 αγώνες της Süper Lig δεν αντίκρισε ούτε μία κίτρινη κάρτα.



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Η μοναδική του κίτρινη κάρτα σε όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν καταγράφηκε σε ένα ματς Κυπέλλου.



Σύμφωνα με τα στατιστικά από το WhoScored και το FootballStatSheets, ο Ντέλε Μπασίρου είχε τις εξής επιδόσεις σε 28 αγώνες πρωταθλήματος:



*Συνολικά Τάκλιν: μέτρησε 37 πετυχημένα τάκλιν (1,53 ανά αγώνα).



Πιθανότατα τον βρήκε στο πρόσωπο του Τομ Ντέλε-Μπασίρου, ο οποίος από χθες ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή των «κιτρινόμαυρων» στην Μπρέσια, εκεί όπου πραγματοποιούν το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους.Στα 26 του χρόνια ο Ντέλε-Μπασίρου διαθέτει ποδοσφαιρική παιδεία καθώς θήτευσε στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι και προέρχεται από γεμάτη σεζόν με τη Γκεντσλερμπιρλιγκί στην Τουρκία.Επαιξε σε 28 παιχνίδια πρωταθλήματος, τα 26 ως βασικός, συμπληρώνοντας περισσότερα από 2.300 λεπτά συμμετοχής.Τα περσινά του στατιστικά, όσο αφορά τις επιθετικές επιδόσεις, ήταν «κενά»: δεν σκόραρε κι έδωσε μόνο μία ασίστ.Πέρσι στην «Γκεντσλέρ» ήταν ο συνδετικός κρίκος της άμυνας με τη μεσαία γραμμή, κάνοντας όλη τη «βρώμικη» δουλειά.Τα αμυντικά του νούμερα είναι κατατοπιστικά: σε ολόκληρο το πρωτάθλημα έκανε μόλις 19 φάουλ, δηλαδή λιγότερο από ένα ανά αγώνα.Κατέγραψε 37 επιτυχημένα τάκλιν και κέρδισε 38 φάουλ από τους αντιπάλους του.Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό του, όμως, ήταν άλλο: σε 28 αγώνες της Süper Lig δεν αντίκρισε ούτε μία κίτρινη κάρτα.Για παίκτη που αγωνίστηκε αποκλειστικά στη θέση «6», σε ομάδα που πάλευε για την παραμονή, σε πρωτάθλημα με «περίεργες» διαιτησίες, όπως το τουρκικό, αυτό το στατιστικό δεδομένο, αν μη τι άλλο, είναι εντυπωσιακό.Η μοναδική του κίτρινη κάρτα σε όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν καταγράφηκε σε ένα ματς Κυπέλλου.Σύμφωνα με τα στατιστικά από το WhoScored και το FootballStatSheets, ο Ντέλε Μπασίρου είχε τις εξής επιδόσεις σε 28 αγώνες πρωταθλήματος:*Συνολικά Τάκλιν: μέτρησε 37 πετυχημένα τάκλιν (1,53 ανά αγώνα).

*Συνολικά Φάουλ κατά: υπέπεσε σε 19 φάουλ σε όλη τη σεζόν (0,78 ανά αγώνα).



*Συνολικά φάουλ υπέρ: 38 κερδισμένα φάουλ (1,35 ανά αγώνα)



Το γεγονός πως κέρδισε ακριβώς τα διπλάσια φάουλ από όσα υπέπεσε ο ίδιος ίσως και να δικαιολογεί το ότι δεν δέχτηκε καμία κίτρινη κάρτα στο πρωτάθλημα.



Επιπροσθέτως μέτρησε: 1,1 κλεψίματα, 0,9 απομακρύνσεις και 52% κερδισμένες μονομαχίες.



Ο Ντέλε Μπασίρου περιορίστηκε πέρσι στα αμυντικά του καθήκοντα επειδή στο ρόστερ της Γκεντσλερμπιρλιγκί δεν υπήρχε κάποιος άλλος παίκτης για να καλύψει το ρόλο του «6αριου».



Τις χρονιές που αγωνίστηκε με την Γουότφορντ στην Championship, είχε το ρόλο του box to box μέσου, καταγράφοντας καλά νούμερα: τη σεζόν 2024-25 πέτυχε 4 γκολ και το 2023-2024 μέτρησε 2 γκολ και 3 ασίστ.



Παράλληλα σημείωσε άλλα 2 γκολ σε αγώνες Κυπέλλων.



Και στην Αγγλία, στις γεμάτες του σεζόν, απέφευγε τις κάρτες: τη διετία 2024-2026 σε 62 ματς αντίκρισε μόλις 3 κάρτες.



Πραγματικά είμαι περίεργος να πόσες κάρτες θα του δείξουν οι έλληνες διαιτητές της Super League.

23.07.2026, 22:38