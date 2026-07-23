Από την Αυστραλία στη Λέσβο για μια νέα ζωή: Η τραγική ιστορία των δύο γυναικών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
Από την Αυστραλία στη Λέσβο για μια νέα ζωή: Η τραγική ιστορία των δύο γυναικών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
Η Λένι και η Μαργκερίτ Τζόνσον είχαν αφήσει πίσω τους την Αυστραλία για να αρχίσουν μια νέα ζωή στη Λέσβο - Η αγάπη τους για το νησί και ο δεσμός της Μαργκερίτ με τη Σαπφώ
Πίσω από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Λέσβο, που στοίχισε τη ζωή σε δύο γυναίκες από την Αυστραλία στις 15 Ιουλίου κρύβεται μια συγκινητική ιστορία και ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αλλά κράτησε για λίγο.
Η Λένι και η Μαργκερίτ Τζόνσον είχαν αφήσει πίσω τους τη ζωή τους στην Αυστραλία για να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί που για τη μία από τις δύο αποτελούσε διαχρονικό σημείο αναφοράς τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην προσωπική της ζωή.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το μικρό ηλεκτρικό όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.
Η Λένι Τζόνσον υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά της, ενώ η Μαργκερίτ Τζόνσον κατέληξε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι δύο γυναίκες είχαν εργαστεί επί δεκαετίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνταξιοδότηση που ονειρεύονταν. Αφού ολοκλήρωσαν την επαγγελματική τους πορεία, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Λέσβο μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα, επιλέγοντας έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, κοντά στη φύση και σε μια τοπική κοινωνία που, όπως έλεγαν στους φίλους τους, τις είχε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή.
Ιδιαίτερη σημασία είχε η μετακόμιση στη Λέσβο για τη Μαργκερίτ Τζόνσον, η οποία υπήρξε καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ της Αυστραλίας. Ειδικευόταν στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με έμφαση στη Σαπφώ, τη σπουδαία ποιήτρια της Λέσβου, και στην έρευνα γύρω από τη σεξουαλικότητα και το φύλο στην αρχαιότητα.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η πολυετής ακαδημαϊκή της ενασχόληση με το έργο της Σαπφούς αποτέλεσε την έμπνευση για το όνειρό της να ζήσει κάποτε στο νησί όπου έζησε και δημιούργησε η αρχαία ποιήτρια.
Η Λένι και η Μαργκερίτ Τζόνσον είχαν αφήσει πίσω τους τη ζωή τους στην Αυστραλία για να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί που για τη μία από τις δύο αποτελούσε διαχρονικό σημείο αναφοράς τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην προσωπική της ζωή.
Το τροχαίοΤο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Παναγιούδα με τη Μόρια στη Λέσβο.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το μικρό ηλεκτρικό όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.
Η Λένι Τζόνσον υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά της, ενώ η Μαργκερίτ Τζόνσον κατέληξε κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι δύο γυναίκες είχαν εργαστεί επί δεκαετίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνταξιοδότηση που ονειρεύονταν. Αφού ολοκλήρωσαν την επαγγελματική τους πορεία, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Λέσβο μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα, επιλέγοντας έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, κοντά στη φύση και σε μια τοπική κοινωνία που, όπως έλεγαν στους φίλους τους, τις είχε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή.
Το όνειρο της Λέσβου
Ιδιαίτερη σημασία είχε η μετακόμιση στη Λέσβο για τη Μαργκερίτ Τζόνσον, η οποία υπήρξε καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ της Αυστραλίας. Ειδικευόταν στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με έμφαση στη Σαπφώ, τη σπουδαία ποιήτρια της Λέσβου, και στην έρευνα γύρω από τη σεξουαλικότητα και το φύλο στην αρχαιότητα.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η πολυετής ακαδημαϊκή της ενασχόληση με το έργο της Σαπφούς αποτέλεσε την έμπνευση για το όνειρό της να ζήσει κάποτε στο νησί όπου έζησε και δημιούργησε η αρχαία ποιήτρια.
Δίπλα στα παιδιά τους μέχρι το τέλοςΗ οικογένειά τους ήταν το κέντρο της ζωής τους. Η κόρη τους, Κέιτ, είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της, επιδιώκοντας παράλληλα να βρίσκεται πιο κοντά στις δύο μητέρες της, ενώ ο γιος τους, Τζάκσον, ζούσε στο Σίδνεϊ.
Μετά το δυστύχημα, τα δύο αδέλφια ταξίδεψαν άμεσα στη Λέσβο για να διευθετήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και να αποχαιρετήσουν τους γονείς τους.
«Έκαναν τους πάντες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι»Σε εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης που δημιούργησε οικογενειακή φίλη, η Λένι περιγράφεται ως μια δυναμική, γενναιόδωρη και αφοσιωμένη γυναίκα, που δεν δίσταζε ποτέ να στηρίξει όσους αγαπούσε.
Για τη Μαργκερίτ, οι φίλοι της αναφέρουν πως διέθετε μια σπάνια ηρεμία και σοφία, βρίσκοντας πάντα τον τρόπο να καθησυχάζει και να συμβουλεύει όσους βρίσκονταν δίπλα της.
«Η Λένι και η Μαργκερίτ είχαν εργαστεί σε όλη τους τη ζωή για να χτίσουν τη συνταξιοδότηση που πάντα ονειρεύονταν. Μετακόμισαν στην Ελλάδα μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα για να ζήσουν το παραμύθι τους, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τον πιο χαλαρό ρυθμό ζωής και μια κοινότητα που γρήγορα αγάπησαν. Πραγματικά ζούσαν το όνειρο για το οποίο είχαν δουλέψει τόσο σκληρά», αναφέρει η φίλη της οικογένειας Έντιν Τσάπμαν.
Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, όσοι γνώριζαν το ζευγάρι κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που ξεχώριζαν για τη ζεστασιά, τη φιλοξενία και την αισιοδοξία τους.
«Έκαναν τους πάντες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Έφευγες πάντα από το τραπέζι τους χαμογελώντας, νιώθοντας ότι σε είχαν φροντίσει και πως είχες γίνει λίγο σοφότερος μετά από κάθε συζήτηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Μετά την τραγωδία, φίλοι της οικογένειας δημιούργησαν λογαριασμό στο GoFundMe, προκειμένου να στηρίξουν τα δύο παιδιά του ζευγαριού στην κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής, κηδείας και των νομικών διαδικασιών που απαιτούνται μετά την απώλεια των γονιών τους στο εξωτερικό.
Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να μπορέσουν η Κέιτ και ο Τζάκσον να πενθήσουν χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος που συνοδεύει μια τέτοια τραγωδία.
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