Από την Αυστραλία στη Λέσβο για μια νέα ζωή: Η τραγική ιστορία των δύο γυναικών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Δίπλα στα παιδιά τους μέχρι το τέλος

«Έκαναν τους πάντες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι»

Η οικογένειά τους ήταν το κέντρο της ζωής τους. Η κόρη τους, Κέιτ, είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της, επιδιώκοντας παράλληλα να βρίσκεται πιο κοντά στις δύο μητέρες της, ενώ ο γιος τους, Τζάκσον, ζούσε στο Σίδνεϊ.Μετά το δυστύχημα, τα δύο αδέλφια ταξίδεψαν άμεσα στη Λέσβο για να διευθετήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και να αποχαιρετήσουν τους γονείς τους.Σε εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης που δημιούργησε οικογενειακή φίλη, η Λένι περιγράφεται ως μια δυναμική, γενναιόδωρη και αφοσιωμένη γυναίκα, που δεν δίσταζε ποτέ να στηρίξει όσους αγαπούσε.Για τη Μαργκερίτ, οι φίλοι της αναφέρουν πως διέθετε μια σπάνια ηρεμία και σοφία, βρίσκοντας πάντα τον τρόπο να καθησυχάζει και να συμβουλεύει όσους βρίσκονταν δίπλα της.«Η Λένι και η Μαργκερίτ είχαν εργαστεί σε όλη τους τη ζωή για να χτίσουν τη συνταξιοδότηση που πάντα ονειρεύονταν. Μετακόμισαν στην Ελλάδα μαζί με τα τρία αγαπημένα τους τσιουάουα για να ζήσουν το παραμύθι τους, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τον πιο χαλαρό ρυθμό ζωής και μια κοινότητα που γρήγορα αγάπησαν. Πραγματικά ζούσαν το όνειρο για το οποίο είχαν δουλέψει τόσο σκληρά», αναφέρει η φίλη της οικογένειας Έντιν Τσάπμαν.Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, όσοι γνώριζαν το ζευγάρι κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που ξεχώριζαν για τη ζεστασιά, τη φιλοξενία και την αισιοδοξία τους.«Έκαναν τους πάντες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Έφευγες πάντα από το τραπέζι τους χαμογελώντας, νιώθοντας ότι σε είχαν φροντίσει και πως είχες γίνει λίγο σοφότερος μετά από κάθε συζήτηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Μετά την τραγωδία, φίλοι της οικογένειας δημιούργησαν λογαριασμό στο GoFundMe, προκειμένου να στηρίξουν τα δύο παιδιά του ζευγαριού στην κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής, κηδείας και των νομικών διαδικασιών που απαιτούνται μετά την απώλεια των γονιών τους στο εξωτερικό.Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να μπορέσουν η Κέιτ και ο Τζάκσον να πενθήσουν χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος που συνοδεύει μια τέτοια τραγωδία.