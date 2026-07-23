«Με τράβαγε, άρχισα να φωνάζω»: Γυναίκα δέχτηκε επίθεση από επίδοξο ληστή στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Παλαιό Φάληρο, βίντεο

Σε βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που ο άγνωστος άνδρας επιτίθεται στην ανυποψίαστη γυναίκα, ενώ άνοιγε την εξώπορτα για να μπει μέσα στο κτίριο