Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
«Με τράβαγε, άρχισα να φωνάζω»: Γυναίκα δέχτηκε επίθεση από επίδοξο ληστή στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Παλαιό Φάληρο, βίντεο
«Με τράβαγε, άρχισα να φωνάζω»: Γυναίκα δέχτηκε επίθεση από επίδοξο ληστή στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Παλαιό Φάληρο, βίντεο
Σε βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που ο άγνωστος άνδρας επιτίθεται στην ανυποψίαστη γυναίκα, ενώ άνοιγε την εξώπορτα για να μπει μέσα στο κτίριο
Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση στην είσοδο του σπιτιού της στο Παλαιό Φάληρο από άγνωστο που προσπάθησε να της αρπάξει την τσάντα.
Όπως αναφέρει το MEGA, η νεαρή γυναίκα ανοίγει με τα κλειδιά της την εξώπορτα της πολυκατοικίας όπου μένει. Ετοιμάζεται να μπει στον εσωτερικό διάδρομο όταν ξαφνικά δέχεται την επίθεση ενός άγνωστου άνδρα.
«Έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα και με την άκρη του ματιού μου, είδα από πίσω ότι ερχόταν ένας γρήγορα και με άρπαξε, με έριξε κάτω, μου τράβαγε την τσάντα», λέει η ίδια.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα έγιναν μέρα μεσημέρι, όταν η γυναίκα σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία του Παλαιού Φαλήρου επέστρεφε στο διαμέρισμα της, με τα ψώνια στα χέρια.
«Έχω τρομάξει. Είναι δυνατόν; Να πας να μπαίνεις στο σπίτι σου, να σε τραβάει ο άλλος, να σε ρίχνει κάτω… Ε, τρελάθηκα με τον άνθρωπο αυτόν».
Ο άγνωστος που την ακολουθούσε χωρίς εκείνη να τον αντιληφθεί, βρήκε την ευκαιρία και της όρμηξε στο προαύλιο της πολυκατοικίας.
Η γυναίκα αρχικά σάστισε και έπειτα έβαλε τις φωνές.
«Εγώ άρχισα να φωνάζω. Με τράβαγε εμένα, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Φώναζα, αγκάλιαζα την τσάντα και φώναζα. Τα πράγματα που κρατούσα στο χέρι μου… πεταχτήκαν αυτά».
Από τις κραυγές, κάποιοι ένοικοι της πολυκατοικίας έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει, και ένας από αυτούς προσπάθησε να τον καταδιώξει, δίχως όμως να τον προλάβει.
Όπως αναφέρει το MEGA, η νεαρή γυναίκα ανοίγει με τα κλειδιά της την εξώπορτα της πολυκατοικίας όπου μένει. Ετοιμάζεται να μπει στον εσωτερικό διάδρομο όταν ξαφνικά δέχεται την επίθεση ενός άγνωστου άνδρα.
«Έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα και με την άκρη του ματιού μου, είδα από πίσω ότι ερχόταν ένας γρήγορα και με άρπαξε, με έριξε κάτω, μου τράβαγε την τσάντα», λέει η ίδια.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα έγιναν μέρα μεσημέρι, όταν η γυναίκα σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία του Παλαιού Φαλήρου επέστρεφε στο διαμέρισμα της, με τα ψώνια στα χέρια.
Το χρονικό του τρόμου
«Έχω τρομάξει. Είναι δυνατόν; Να πας να μπαίνεις στο σπίτι σου, να σε τραβάει ο άλλος, να σε ρίχνει κάτω… Ε, τρελάθηκα με τον άνθρωπο αυτόν».
Ο άγνωστος που την ακολουθούσε χωρίς εκείνη να τον αντιληφθεί, βρήκε την ευκαιρία και της όρμηξε στο προαύλιο της πολυκατοικίας.
Η γυναίκα αρχικά σάστισε και έπειτα έβαλε τις φωνές.
«Εγώ άρχισα να φωνάζω. Με τράβαγε εμένα, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Φώναζα, αγκάλιαζα την τσάντα και φώναζα. Τα πράγματα που κρατούσα στο χέρι μου… πεταχτήκαν αυτά».
Από τις κραυγές, κάποιοι ένοικοι της πολυκατοικίας έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει, και ένας από αυτούς προσπάθησε να τον καταδιώξει, δίχως όμως να τον προλάβει.
Πολλά τα περιστατικά εγκληματικότητας στην περιοχή λένε οι κάτοικοι
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, καθημερινά είναι τα περιστατικά, όπως οι κλοπές και οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Παλαιού Φαλήρου.
Οι κάτοικοι βλέποντας τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο, εξακολουθούν να ζητούν καλύτερη αστυνόμευση.
Οι κάτοικοι βλέποντας τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο, εξακολουθούν να ζητούν καλύτερη αστυνόμευση.
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