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Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ τραγούδησαν σε άγνωστη για τα γενέθλιά της σε μαγαζί της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο
GALA
Ντούα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ τραγούδησαν σε άγνωστη για τα γενέθλιά της σε μαγαζί της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο

Ήθελαν να φτιάξουν τη μέρα κάποιου, ανέφερε πηγή

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ τραγούδησαν σε άγνωστη για τα γενέθλιά της σε μαγαζί της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Σε μία άγνωστη τραγούδησαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ για τα γενέθλιά της, ενώ βρίσκονταν σε μαγαζί της Νέας Υόρκης, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Οι νεόνυμφοί, όπως δήλωσε πηγή στο People πήγαν εκεί μετά την παρακολούθηση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ και παρήγγειλαν ποτά στο μπαρ με μια παρέα φίλων πριν καθίσουν έξω.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είδαν μια παρέα να τραγουδά "Χρόνια πολλά" σε κάποιον και σκέφτηκαν ότι θα ήταν διασκεδαστικό να συμμετάσχουν, να πάνε κοντά και να τραγουδήσουν μαζί, για να φτιάξουν τη μέρα κάποιου», όπως και έκαναν.

Δείτε το βίντεο

@hellocanadamag Newlyweds Dua Lipa and Callum Turner made one stranger’s birthday extra special when they surprised her with an impromptu rendition of “Happy Birthday” at New York City’s Corner Bistro. Talk about being in the right place at the right time! 🎂✨ 📽️: cornerbistro #dualipa ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine
Νωρίτερα, ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει την τραγουδίστρια και τον ηθοποιό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το γήπεδο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο του νικητή έπειτα από τον αγώνα με την Αργεντινή, με σκορ 1-0.

Το ζευγάρι προχωρούσε χέρι χέρι, με την τραγουδίστρια να φορά το καπέλο της διοργάνωσης, λευκή μπλούζα με ανοιχτή πλάτη, τζιν παντελόνι και ψηλοτάκουνα με snake print, ενώ ο σύζυγός της φορούσε μαύρη μπλούζα, τζιν παντελόνι, καφέ παπούτσια και μαύρα γυαλιά ηλίου στο πρόσωπο.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ τραγούδησαν σε άγνωστη για τα γενέθλιά της σε μαγαζί της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου

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