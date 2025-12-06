Τζένη Μπότση για τις ερωτικές σκηνές με τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου

Στράτο Τζώρτζογλου, η Τζένη Μπότση εξήγησε πώς ένιωθε στις ερωτικές σκηνές:

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε για την τεχνική πίσω από τις συγκεκριμένες σκηνές: «

».

Η Τζένη Μπότση και ο Στράτος Τζώρτζογλου στο «Σημάδι του Έρωτα»

Δεν είναι ξαφνικό, υπάρχει μία ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις πριν φτάσεις στο φιλί, το φιλί είναι η κορύφωση