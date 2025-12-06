Τζένη Μπότση για τις ερωτικές σκηνές με τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου
Υπάρχει μία ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις, ανέφερε η ηθοποιός για τις ερωτικές σκηνές
Την εποχή που έκανε ερωτικές σκηνές με τον Στράτο Τζώρτζογλου στη σειρά «Το σημάδι του Έρωτα» θυμήθηκε η Τζένη Μπότση, αναφέροντας ότι είχε ιδιαίτερο άγχος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη δυσκολία των ερωτικών σκηνών.
Αρχικά ανέφερε ότι έχει τύχει να ξεσπάσει σε γέλια κατά τη διάρκεια του γυρίσματος: «Με έχει πιάσει και νευρικό γέλιο σε ερωτικές σκηνές, αλλά δεν θυμάμαι με ποιον ηθοποιό». Όσο για την εποχή που έπαιζε μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου, η Τζένη Μπότση εξήγησε πώς ένιωθε στις ερωτικές σκηνές: «Δεν γελούσα τότε, ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε για την τεχνική πίσω από τις συγκεκριμένες σκηνές: «Δεν είναι ξαφνικό, υπάρχει μία ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις πριν φτάσεις στο φιλί, το φιλί είναι η κορύφωση».
