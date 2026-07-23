Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Το αποτύπωμα που άφησε δεν θα σβήσει
Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη: Το αποτύπωμα που άφησε δεν θα σβήσει
Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για την αείμνηστη ηθοποιό
Με ένα βίντεο τίμησαν τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη από τη Φίνος Φιλμ, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό της τα οποία συμπληρώθηκαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου.
Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στο Instagram ένα αφιέρωμα για την ηθοποιό, ξεκινώντας από τον πρώτο της ρόλο στη Φίνος Φιλμ το 1959, μέχρι και τον τελευταίο της, το 1973.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την «αθανασία» εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε. Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF».
Δείτε το βίντεο
Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στο Instagram ένα αφιέρωμα για την ηθοποιό, ξεκινώντας από τον πρώτο της ρόλο στη Φίνος Φιλμ το 1959, μέχρι και τον τελευταίο της, το 1973.
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την «αθανασία» εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε. Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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