Βγήκαν οι βάσεις των ΑΕΙ για το 2026, πώς μπορούν να τις δουν οι υποψήφιοι - Δείτε πίνακες με τα στατιστικά

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πού έχουν περάσει οι υποψήφιοι

-Ιατρικές Σχολές: μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση στις υψηλόβαθμες σχολές.

-Πολυτεχνικές: ανοδικές τάσεις σε αρκετά δημοφιλή τμήματα, ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με νέες τεχνολογίες.



-Νομικές: περιορισμένες μεταβολές, με πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής.



-Τμήματα Ψυχολογίας: σε αρκετές περιπτώσεις αναμένονταν χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρυσι.



-Περιφερειακά τμήματα: αναμένεται να παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, καθώς οι επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των βάσεων.



Γιατί είναι τόσο δύσκολο να προβλέψει κανείς τις βάσεις; Παρότι κάθε χρόνο δημοσιεύονται δεκάδες εκτιμήσεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι βάσεις δεν εξαρτώνται μόνο από τη δυσκολία των θεμάτων ή τις βαθμολογίες αλλά στη διαμόρφωσή τους συνυπολογίζονται οι επιδόσεις όλων των υποψηφίων, ο αριθμός των εισακτέων ανά τμήμα, οι προτιμήσεις που αποτυπώθηκαν στα μηχανογραφικά δελτία αλλά και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Γι’ αυτό. ακόμη και μια μικρή αλλαγή στις επιλογές των υποψηφίων μπορεί να οδηγήσει σε αισθητές μεταβολές σε ορισμένα τμήματα.



Τι να κάνετε μόλις δείτε το αποτέλεσμα Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας συνιστούν στους υποψηφίους να αποφύγουν τις βιαστικές κινήσεις. Αμέσως μετά την ανακοίνωση επιβεβαιώστε ότι βλέπετε σωστά το τμήμα επιτυχίας, αποθηκεύστε ή εκτυπώστε το αποτέλεσμα, κρατήστε τους προσωπικούς σας κωδικούς, ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου για τις επόμενες ανακοινώσεις και – αν έχετε εισαχθεί σε πανεπιστήμιο μακριά από τον τόπο κατοικίας σας – μην προχωρήσετε άμεσα σε δεσμεύσεις για ενοικίαση κατοικίας πριν ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα εγγραφών και οι δυνατότητες μετεγγραφής.



Η επόμενη ημέρα Μετά την ανακοίνωση των βάσεων, θα ακολουθήσουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων στα πανεπιστήμια, ενώ στη συνέχεια, το φθινόπωρο, θα ανοίξει η διαδικασία για τις αιτήσεις μετεγγραφών, που αφορά χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Παράλληλα, πολλές οικογένειες ξεκινούν ήδη την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, ιδιαίτερα σε πόλεις με αυξημένη ζήτηση, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα, όπου η εξεύρεση οικονομικής στέγης αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους νέους φοιτητές.



Για όσους δεν πετύχουν τον στόχο τους, οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές.



Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), η επανάληψη των Πανελλαδικών ή άλλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές, αποτελούν εναλλακτικές, που αξιοποιούνται κάθε χρόνο από σημαντικό αριθμό νέων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι πρέπει να έχουν κατά νου, ότι η επαγγελματική και προσωπική πορεία δεν καθορίζοται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής διαδικασίας.



Σημειώνεται, ότι η φετινή διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα σε σχέση με αρκετές προηγούμενες χρονιές, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους νέους φοιτητές να οργανώσουν τη μετακίνησή τους, την αναζήτηση κατοικίας και τις εγγραφές τους.