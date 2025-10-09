Η Τζένη Μπότση για την απόφασή της να απομακρυνθεί από το θέατρο: «Δεν ήθελα να χάσω τα πρώτα χρόνια της κόρης μου»
Η Τζένη Μπότση για την απόφασή της να απομακρυνθεί από το θέατρο: «Δεν ήθελα να χάσω τα πρώτα χρόνια της κόρης μου»
Η ηθοποιός εξήγησε γιατί επέλεξε να απέχει από τα καλλιτεχνικά δρώμενα για χάρη της μικρής Αλίκης και παραδέχεται ότι, αν και της λείπει η δουλειά της, δεν έχει απωθημένα
Για την κόρη της και την παύση που έκανε από το θέατρο για να δώσει προτεραιότητα στη μητρότητα μίλησε η Τζένη Μπότση. Η ηθοποιός τόνισε πως όσο κι αν την στενοχωρεί το ότι δεν βρίσκεται στο θεατρικό σανίδι, φροντίζει να εκμεταλλεύεται τον χρόνο της για να τον περνάει με το παιδί της.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», η Τζένη Μπότση αρχικά, μίλησε για το επάγγελμά της λέγοντας πόσο της λείπει. «Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Έχω ένα αγκάθι μέσα μου που δεν κάνω θέατρο. Η τελευταία φορά που έπαιξα ήταν όταν η κόρη μου ήταν δύο ετών. Μετά κατάλαβα ότι χάνω τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές και είπα πως είναι τόσο σημαντικά αυτά τα χρόνια, για να της δημιουργήσω μνήμες. Αν θυμάται τα παιδικά της Χριστούγεννα; Και το αποφάσισα να πάει Γ΄ ή Δ΄ Δημοτικού», εξήγησε η ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Ανέφερε στη συνέχεια, πως αν και αγαπά τη δουλειά της και έχει ανάγκη να δημιουργεί, δεν νιώθει ότι της λείπει κάτι ανεκπλήρωτο. «Ήξερα ότι η Αλίκη θα είναι προτεραιότητα και ότι ήθελα να κάνω πράγματα στη δουλειά μου. Έχω ανάγκη να δουλέψω, αλλά όχι απωθημένο. Μου λένε "τι θέλεις να παίξεις;", δεν με νοιάζει, κάτι ωραίο», σημείωσε.
Αναφερόμενη στη μητρότητα, παραδέχτηκε ότι η απόφασή της να γίνει μητέρα ήρθε συνειδητά αλλά και με αίσθηση επείγοντος. «Συνειδητά έγινε εκείνη τη στιγμή, αλλά αν είχα περιθώριο χρόνου θα το αργούσα και περισσότερο να γίνω μητέρα. Δεν είχα. Αν είναι κάτι να γίνει, άμα δεν το βοηθήσεις, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν γίνεται τίποτα μαγικά».
Τέλος, μίλησε και για τη στάση της ως γονιός, αποκαλύπτοντας ότι είναι αυστηρή, αλλά δίκαιη. «Στις αποφάσεις για το παιδί υπάρχει παρόρμηση, αλλά μπαίνει η λογική. Είμαι αυστηρή μαμά. Βάζω όρια», είπε κλείνοντας.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», η Τζένη Μπότση αρχικά, μίλησε για το επάγγελμά της λέγοντας πόσο της λείπει. «Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Έχω ένα αγκάθι μέσα μου που δεν κάνω θέατρο. Η τελευταία φορά που έπαιξα ήταν όταν η κόρη μου ήταν δύο ετών. Μετά κατάλαβα ότι χάνω τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές και είπα πως είναι τόσο σημαντικά αυτά τα χρόνια, για να της δημιουργήσω μνήμες. Αν θυμάται τα παιδικά της Χριστούγεννα; Και το αποφάσισα να πάει Γ΄ ή Δ΄ Δημοτικού», εξήγησε η ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Ανέφερε στη συνέχεια, πως αν και αγαπά τη δουλειά της και έχει ανάγκη να δημιουργεί, δεν νιώθει ότι της λείπει κάτι ανεκπλήρωτο. «Ήξερα ότι η Αλίκη θα είναι προτεραιότητα και ότι ήθελα να κάνω πράγματα στη δουλειά μου. Έχω ανάγκη να δουλέψω, αλλά όχι απωθημένο. Μου λένε "τι θέλεις να παίξεις;", δεν με νοιάζει, κάτι ωραίο», σημείωσε.
Αναφερόμενη στη μητρότητα, παραδέχτηκε ότι η απόφασή της να γίνει μητέρα ήρθε συνειδητά αλλά και με αίσθηση επείγοντος. «Συνειδητά έγινε εκείνη τη στιγμή, αλλά αν είχα περιθώριο χρόνου θα το αργούσα και περισσότερο να γίνω μητέρα. Δεν είχα. Αν είναι κάτι να γίνει, άμα δεν το βοηθήσεις, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν γίνεται τίποτα μαγικά».
Τέλος, μίλησε και για τη στάση της ως γονιός, αποκαλύπτοντας ότι είναι αυστηρή, αλλά δίκαιη. «Στις αποφάσεις για το παιδί υπάρχει παρόρμηση, αλλά μπαίνει η λογική. Είμαι αυστηρή μαμά. Βάζω όρια», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Αλλάζουν τα τεκμήρια διαβίωσης μετά από 20 χρόνια: Έως 73% η μείωσή τους - Φορολογική ανάσα για 477.000 νοικοκυριά
Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν για εκεχειρία μετά από 2 χρόνια πολέμου - «Οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα» λέει ο Τραμπ
Ρίτσαρντ Σιάο: Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης που προκάλεσε ντελίριο στο Αλεξάνδρειο - Ένας δισεκατομμυριούχος που λατρεύει το μπάσκετ
Αλλάζουν τα τεκμήρια διαβίωσης μετά από 20 χρόνια: Έως 73% η μείωσή τους - Φορολογική ανάσα για 477.000 νοικοκυριά
Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν για εκεχειρία μετά από 2 χρόνια πολέμου - «Οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα» λέει ο Τραμπ
Ρίτσαρντ Σιάο: Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης που προκάλεσε ντελίριο στο Αλεξάνδρειο - Ένας δισεκατομμυριούχος που λατρεύει το μπάσκετ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα